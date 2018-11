Si siede al tavolo, mangia e se ne va senza pagare; è ad Aosta il 'terrore' dei ristoranti piemontesi

I carabinieri hanno identificato in almeno due occasioni l'uomo, che però ad Aosta non è stato ancora denunciato

Alto, robusto, un pò stempiato, barba malcurata, indossa abiti sportivi. Particolarità: mangia al ristorante tutti i giorni e sistematicamente se ne va senza pagare il conto. Personaggio conosciuto dai ristoratori canavesani e del torinese, quest'uomo residente in Piemonte che in un anno ha collezionato diverse denunce per insolvenza fraudolenta è specializzato nel 'pranzo a sbafo' e da qualche giorno si sta facendo conoscere dagli esercenti di Aosta.

Sono già cinque le segnalazioni alle Forze dell'ordine da parte di altrettanti ristoratori e titolari di vinerie del centro città, tutte molto simili: "Un uomo ha pranzato nel mio locale poi è uscito senza pagare dicendo di non avere soldi". Carabinieri e polizia sono intervenuti in almeno due casi e lo hanno identificato, ma nessuno però finora ad Aosta lo ha formalmente denunciato (il danno è di alcune decine di euro ma c'è il rischio che l'iter della querela e dell'eventuale processo venga a costare ben di più) nè tantomeno risultano ristoratori che siano riusciti a far valere le proprie ragioni ricorrendo alla forza: lo scroccone è di stazza notevole e di aspetto minaccioso, tutti han preferito evitare lo scontro fisico.

E si tratta anche piuttosto bene: alle trattorie e alle tavole fredde predilige, guarda caso, i ristoranti di medio-alta qualità e le vinerie modaiole.