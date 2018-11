Poliziotti aostani a lezione di psicologia

Circa 50 operatori della Polizia di Stato in servizio in Valle d’Aosta hanno preso parte questa mattina, presso la sede dell’UniVdA, al corso di formazione in psicologia organizzato in collaborazione con la Direzione generale dell’Università.

I relatori sono stati Maria Grazia Monaci, professore ordinario di Psicologia sociale e Direttrice del Dipartimento di Scienze umane e sociali che ha tenuto una lezione dal titolo 'La comunicazione non verbale e la gestione del conflitto' e il dottor Angelo Benozzo, ricercatore di Psicologia del lavoro e delle organizzazioni che ha tenuto un’altra lezione dal titolo 'Benessere organizzativo: lavoro ed emozioni'.

Il momento formativo, che per l’Ateneo valdostano si colloca nella missione di diffusione della conoscenza e di servizio al territorio, si inserisce nel più ampio contesto di aggiornamento professionale dedicato agli operatori della Polizia di Stato.