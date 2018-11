Più di un miliardo di donne vittime di violenza

Più di un miliardo di donne in tutto il mondo ha subito una violenza nel corso della sua esistenza. Che sia molestia, stupro, discriminazione di genere o salariale, o ancora femminicidio, si tratta di un fenomeno grave e trasversale a tutti i Paesi e a tutte le classi sociali, oltre che tra le violazioni più diffuse dei diritti umani.

ActionAid lotta affinché nessuna donna in tutto il mondo resti più sola. Come? Facendo prevenzione, sostenendo chi subisce violenza, facendo conoscere loro i propri diritti e accompagnandole in un percorso di consapevolezza delle proprie capacità e di indipendenza.

Con il progetto Fight for Women di ActionAid si può dare una mano a contrastare questo fenomeno, in Italia e nel resto del mondo. Basta meno di 1 euro al giorno per fare qualcosa di concreto in loro difesa.

