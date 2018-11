Crisi Casino, il Tribunale di Aosta ha accolto la proposta di concordato in bianco

Poco prima delle 14 di oggi, martedì 13 novembre, il collegio dei giudici del tribunale di Aosta presieduto da Marco Tornatore ha emesso il decreto d'urgenza con il quale ammette la proposta di concordato 'in bianco' inoltrata dall'au del Casino di Saint-Vincent, Filippo Rolando, che mira a salvare la Casa da gioco dal fallimento.

I giudici Tornatore, D'Abrusco e Bonfilio hanno nominato Ivano Pagliero in qualità di 'commissario giudiziale'. Rolando ha ora tempo 60 giorni (prorogabili di altri 60) per depositare il piano per il concordato. L'avvio della procedura di fatto interrompe l'istanza di fallimento avanzata nei giorni scorsi dalla procura di Aosta, per la quale l'udienza di eventuale accoglimento fissata per il 5 dicembre è stata annullata.