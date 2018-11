Arrestato dai carabinieri e condannato per violazione domicilio

Nella tarda serata di idomenica sono scattate le manette per Shqalshi Fabrizio, cittadino albanese 33 enne accusato dai carabinieri di furto aggravato in abitazione. I carabinieri delle Stazioni di Morgex e Courmayeur lo hanno colto mentre si trovava in una baita nei pressi del colle San Carlo, grazie a una segnalazione di residenti di presenze sospette in zona. Ieri il processo ed il giudice lo ha condannato a 13 mesi di carecere derubricando il reato, come chiesto dal pm, da furto aggravato a violazione di domicilio.

I Carabinieri invitano i cittadini a segnalare situazioni sospette per rispondere in maniera adeguata come nel caso odierno.