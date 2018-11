Aosta: Occupazioni abusive al grattacielo e tutti tacciono

Emergenza casa fa tornare indietro la valle d’Aosta agli anni ‘80 ai tempi delle occupazioni del cinema Splendor e del carcere Torre di Balivi. Frutto delle politiche abitative del sindaco Fulvio Centoz e del neo presidente dell’Arer che poco controlla gli stabili che ha in gestione.

Infatti, nel corso della manifestazione di protesta per il mancato trasferimento degli assegnatari dal Grattacielo alto alle nuove case Arer c’è stata una preoccupante denuncia raccolta dalla giornalista della Tgr Valle d’Aosta. Una signora ha infatti detto che al settimo piano dello stabile un alloggio è occupato abusivamente. Per entrare hanno forzato la serratura.

L'intervistata, che abita al sesto piano, ha raccontato che sentendo dei rumori provenienti dal settimo piano è salita a controllare ed si è accorta che la serratura era stata fatta saltare per entrare.

In Italia sono migliaia gli immobili occupati da anni in da immigrati ma non solo. Palazzi pubblici, spesso edifici destinati a edilizia popolare e in qualche caso private abitazioni che vengono sottratte ai legittimi proprietari.

La situazione di illegalità si è infiltrata anche ad Aosta; c’è da augurarsi che la Giunta Centoz e il governo regionale leghista non l’accetti per inerzia. E intanto i cittadini onesti sono esasperati. È dal settembre del 2017 che si parla di alloggi assegnati e di imminente trasloco. E loro, gli onesti sono in attesa e costretti ad abitare in alloggi fatiscenti, pericolosi, privi di riscaldamento.

E intanto il sindaco Centoz non dice nulla dell’occupazione abusiva. E meno ancora dice il neo presidente dell’Arer Paolo Varetti.