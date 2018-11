Da impegno Civico una proposta di legge regionale per tagliare i compensi ai politici

La relatrice Chiara Minelli la spiega ai lettori di Aostacronaca.it obiettivi e contenuti di una proposta di leggeche smaschererà i politichini ipocriti.

"Egregio direttore,

è all'ordine del giorno della I Commissione consiliare permanente una Proposta di legge di Impegno Civico, di cui sono relatrice, su un tema che da sempre riscuote una forte attenzione dei cittadini: la revisione degli stipendi di Consiglieri, Presidenti e Assessori regionali. Nel merito sui social già ci sono state prese di posizione e si è aperta una discussione, purtroppo non sempre con una buona conoscenza della materia.

Vorrei quindi, anche tramite il suo giornale, portare un po' di chiarezza .

La Proposta di legge “Sobrietà” presentata dal nostro gruppo è una novità, perché non è affatto consueta una iniziativa organica di un Gruppo consiliare su tale materia, che tende ad essere gestita in cachette. E non a caso è anche una materia sottratta alla possibilità di proposte di iniziativa popolare.

La nostra proposta ha origine da una constatazione: gli stipendi dei Consiglieri, e ancor più quelli di Assessori e Presidenti della Regione e del Consiglio, sono, oggi, troppo elevati. Ruolo e responsabilità istituzionali devono avere, secondo noi, la giusta retribuzione ma questa deve essere conformata ad un principio di sobrietà e di equità che possa permettere ai cittadini di credere nella funzione di servizio delle persone che ricoprono cariche pubbliche.

Per chi non lo sapesse, lo stipendio di un consigliere regionale in Valle d’Aosta si compone di due voci: l’indennità di carica e la diaria; ad alcune figure istituzionali sono poi attribuite delle indennità di funzione. Lo stipendio lordo mensile di un consigliere è di 7.871 euro, quello del Presidente della Giunta è di 14.121 euro.

L'indennità di carica di un consigliere regionale valdostano, che opera in un territorio con 127.000 abitanti – la più piccola regione italiana - è superiore all'indennità di un consigliere regionale piemontese, che pure opera in un territorio grande quasi 8 volte quello valdostano, con circa 4 milioni e mezzo di abitanti. E le indennità di funzione di Presidente e Assessori in Valle sono le più alte in assoluto fra tutte le regioni italiane.

La nostra proposta prevede innanzitutto l'abolizione della cosiddetta “diaria” (un importo non sottoposto a tassazione, pari a 2.686 euro netti, uguale per tutti e senza alcun rapporto con le spese effettivamente sostenute per l'esercizio del mandato). Chiediamo inoltre la rimodulazione della indennità di carica dei consiglieri, il dimezzamento del numero dei beneficiari delle indennità di funzione, la diminuzione di tali indennità per i Presidenti di Giunta e Consiglio e per gli Assessori, l'abolizione del contributo ai gruppi consiliari, che è stato oggetto in passato di indagini della magistratura e di pesanti procedimenti giudiziari.

Con la Pdl Sobrietà i consiglieri della Valle d'Aosta percepirebbero uno stipendio netto di circa 4.000 euro, a nostro avviso equo, anche se molti cittadini, comprensibilmente, lo giudicherebbero ancora alto.

Al Presidente della Giunta, in ragione delle sue responsabilità, verrebbe riconosciuta, oltre all’indennità di carica, una indennità di funzione lorda di 3.500 euro; al Presidente del Consiglio (ora retribuito quasi quanto il Presidente della Giunta, a fronte di minori responsabilità) e agli Assessori 2.500 euro lordi. Nessuna indennità di funzione per i membri dell'Ufficio di Presidenza e per i Presidenti di Commissione.

Una legge dunque - vincolante e uguale per tutti - e non soltanto un’opzione morale, come quella adottata dal Movimento 5 Stelle. A nostro avviso c'è infatti una bella differenza tra la promulgazione di una legge, che tutti devono rispettare, e una scelta volontaria del tutto svincolata dalla normativa. La prima ipotesi è strutturale, la seconda è "morale", certamente encomiabile ma senza ricadute sulla spesa reale.

Per quanto riguarda i nostri personali emolumenti, e quindi la nostra coerenza di comportamento, voglio evidenziare che noi di IC abbiamo rinunciato fin da subito al contributo riservato ai gruppi consiliari, devolviamo il 10% dell'indennità di carica al fondo per la povertà gestito dal Consiglio regionale (e siamo gli unici, in quanto gruppo, ad averlo fatto dall’inizio della legislatura), versiamo mensilmente 1.500 euro ciascuno a Impegno civico: tutto ciò comporta che il nostro stipendio attuale sia già sostanzialmente uguale a quello che percepiremmo se la Pdl fosse approvata.

Certo, con la legge di sobrietà ci sarebbe un forte risparmio di denaro pubblico, visto che riguarderebbe tutti i 35 consiglieri e non una esigua minoranza.

Ricordo infine che abbiamo posto la PdL Sobrietà fra i Dieci punti prioritari che abbiamo discusso durante le consultazioni del giugno scorso, ai fini della costituzione della maggioranza di governo, e che presentiamo attualmente negli incontri con le altre forze politiche o gruppi consiliari che hanno chiesto di confrontarsi con noi.

Abbiamo presentato una Pdl seria ed equilibrata. Non punisce nessuno, non è pauperista, è semplicemente equa. E’ l’occasione per il Consiglio regionale della Valle d'Aosta di dimostrare che è in grado di intercettare la domanda di cambiamento e di equità che viene dai cittadini; è l'occasione per compiere un atto concreto di positiva innovazione.

Confidiamo nell’attenzione dell’opinione pubblica, in una adeguata informazione da parte dei media e in una discussione seria e serena da parte dei 35 consiglieri regionali su una questione che non è certo di marginale importanza.

Chiara Minelli"