Aosta: Abusivi nel grattacielo, sopralluogo dell'assessore Girasole

C'era già stato un sopralluogo lunedì per verificare eventuali occupazioni abusive al Grattacelo Alto di Aosta in risposta a precisa richiesta da parte degli uffici comunali preposti, “l'Arer Vda, attuale ente gestore del patrimonio Erp, nella persona del suo Direttore, ci comunicava che "in riscontro alla sottoriportata comunicazione si conferma che il fabbricato in Aosta - Via Cap. Chamonin, 5/7 (Grattacielo alto) non è interessato da situazioni di occupazione abusiva così come definite dalle circolari ministeriali ivi richiamate". Lo precisa Luca Girasole, Assessore alle politiche sociali, edilizia residenziale pubblica e pari opportunità della città di Aosta, in seguito a quanto affermato nel corso della manifestazione degli inquilini.

Con ogni probabilità è una questione burocratica visto che il Direttore richiama le circolari ministeriali, ma è importante che l’assessore si sia attivato a dimostrazione della sua attenzione al problema

Infatti Girasole alle ore 18 di oggi ho effettuato personalmente un sopralluogo sul posto insieme alla signora che segnalava possibili occupazioni abusive, “con esito negativo” precisa Girasole che si è preso l’impegno di contattare “l'ente gestore per effettuare con i suoi tecnici un sopralluogo nella giornata di domani all'interno di ogni singola unità abitativa vuota, al fine di dissipare ogni possibile dubbio e di rassicurare gli inquilini”.