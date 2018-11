Mercredì 21 novembre: Adieu Monsieur Haffmann

Je ne sais pas vraiment d’où m’est venu l’idée de cette pièce : sans doute de mes premiers souve-nirs d’enfance avec “Bon Papa Alban” qui me pro-menait pendant des heures dans le cimetière de Montauban. On s’arrêtait devant chaque tombe, il me racontait la vie des morts.... et j’adorais ça. Sans doute de ce « voyage scolaire » à Auschwitz qui m’a éloigné de l’enfance tout en me rappro-chant de l’horreur dont sont capables les Hommes.

Sans doute de tous ces amis touchés par la stéri-lité et qui cherchent par tous les moyens à avoir un bébé.Sans doute pour chercher à écrire une pièce qui parle d’amour, de courage et de peur... et qui puisse (m’) aider à mieux comprendre le désordre des Hommes. »Jean-Philippe DaguerreParis, mai 1942, en pleine occupation allemande, le régime du maréchal Pétain oblige les Juifs de France à porter l’étoile jaune et les soumet à des vexations qui leur rendent la vie impossible.

Joseph Haffmann, bijoutier, propose à son employé, Pierre Vigneau, non juif, de lui céder sa boutique. Il lui demande de le cacher sur place en attendant des jours meilleurs «La bijouterie Haffmann et Fils deviendrait la bijouterie Vigneau... ». Sachant que Pierre doit également prendre le risque d’héber-ger clandestinement son “ancien” patron dans les murs de la boutique, il finit par accepter le marché de Joseph à condition que celui-ci accepte le sien : stérile et en manque d’enfant, il lui demande de faire un enfant à sa femme.

L’argument pourrait être scabreux mais la pièce est magistralement écrite par Jean-Philippe Da-guerre qui a reçu pour ce texte le Molière 2018 de l’Auteur francophone vivant. Le spectacle plonge le public dans les années noires de l’occupation et aborde les thèmes de la solidarité et de l’amitié, mais aussi de la violence, des spolia-tions et des pillages commis par le régime hitlérien et des opportunistes sous le IIIe Reich. Les comédiens, remarquablement dirigés par Daguerre, expriment tout leur talent et la pièce est bien menée, alerte, pleine d’humour et de finesse.

Un grand soin est apporté à la création sonore, aux lumières mais aussi aux décors et aux costumes. Applaudi par le public et célébré par la critique, Adieu Monsieur Haffmann est un spectacle sensible et intelligent, qui a reçu le Prix Théâtre 2017 de la Fondation Barrièr