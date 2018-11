Incontro sul tema Prevenzione e contrasto delle violenze nei confronti della persona e della comunità familiare

L’incontro, rivolto ai dirigenti scolastici, ai docenti e agli studenti prevede interventi da parte di Carlo Introvigne della Procura della Repubblica – Dipartimento di Indagine per la persona e la comunità familiare, Eleonora Cognini, Commissario Capo della Polizia di Stato – Dirigente della Squadra Mobile, Danilo D’Angelo, Comandante della Compagnia Carabinieri, Piergiuseppe Cananzi, Comandante del Nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza, Francesco Caracciolo, Comandante del Gruppo Guardia di Finanza, Maria Grazia Fois, Responsabile dell’Ufficio minori dell’Assessorato sanità, salute, politiche sociale e formazione della Regione autonoma Valle d’Aosta, Davide Paladino del Tribunale di Aosta, Domenico Palmas, consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Aosta, Antonia Billeci, Medico di Pronto Soccorso dell’Azienda Sanitaria Locale, Giacinta Prisant, Presidente dell’Associazione Centro donne contro la Violenza di Aosta, Laura Ottolenghi, Consigliera di parità e Tiziano Trevisan, Presidente dell’Ordine dei Giornalisti Valle d’Aosta.

"Con questo incontro – spiega l’Assessore all’Istruzione e Cultura della Regione autonoma Valle d’Aosta, Paolo Sammaritani – si affronta il tema della violenza attraverso l’esperienza di coloro che quotidianamente operano per prevenirla. Obiettivo dell’incontro è, infatti, stimolare i presenti alla conoscenza delle norme e degli strumenti disponibili per il contrasto alla violenza, delle soluzioni percorribili per chi ne è vittima e dell’aiuto possibile anche per chi ne è artefice".