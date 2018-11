Presidente Spelgatti, 'con eccesso di tecnocrazia sistema VdA può andare in crisi'

"Il problema che affrontano oggi i sinceri europeisti, come lo sono i valdostani, è prima di tutto il rischio che un percorso che parta dalla centralizzazione e dall'eccesso di tecnocrazia, anziché dalla composizione delle differenze dei territori in una logica partecipativa e solidaristica, possa arrestarne lo sviluppo o addirittura provocarne la crisi".

Lo ha detto la Presidente della Giunta, Nicoletta Spelgatti, intervendo ieri nell'ultima giornata della decima edizione della Scuola per la democrazia, corso di alta formazione politica rivolto a giovani amministratori locali a cui hanno partecipato anche il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella e il ministro per gli Affari regionalil Erika Stefani.

Per Spelgatti l'eccesso di tecnocrazia "rappresenta un rischio che spero sapremo evitare".



Secondo la Presidente della Giunta, infatti, "c'è da porsi qualche interrogativo sulla necessità di ancor più conciliare gli stati europei e le loro articolazioni interne con l'appartenenza a un insieme, l'Unione Europea, senza timore di mettere in discussione le proprie identità, ma anzi mirando alla costruzione di meccanismi sempre più democratici e coinvolgenti che ne consentano la preservazione".