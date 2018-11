Aosta: Terminati i lavori stradali in corso Lancieri

"Finalmente abbiamo potuto asfaltare corso Lancieri. Siamo arrivati oltre il previsto ma le piogge di queste ultime settimane hanno creato non pochi problemi. Ora si corre per recuperare". Così, con un post pubblicato sul suo profilo istituzionale Facebook, il sindaco di Aosta, Fulvio Centoz, ha annunciato la fine di un'opera stradale il cui lungo iter operativo nei mesi scorsi aveva creato disagi ai commercianti e ai residenti di corso Lancieri.

Questa settimana dovranno essere completate le asfaltature in Via Carducci (tratto compreso tra l’intersezione con via Bramafan sino a Piazza Manzetti); Corso Ivrea (intersezione C.so Ivrea – Clavalité e tratti adducenti al cavalcavia per C.so Ivrea e da C.so Ivrea al sottopassaggio; tratto di strada ad est della Scuola St. Roch).

"Poi l'obbligata pausa invernale - precisa il primo cittadino - ma stiamo già lavorando per la primavera". Sempre questa settimana la Giunta comunale dovrà approvare un appalto diviso in due lotti di circa 500 mila complessivi "per un piano di asfalti più esteso e strutturato - spiega il sindaco Centoz - nonchè il progetto esecutivo degli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche nel Quartiere Cogne".