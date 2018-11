MeteoLab al Forte di Bard, vivere le Alpi alla luce dei cambiamenti climatici

E’ in programma sabato 17 novembre 2018 al Forte di Bard, la nona edizione di MeteoLab, l’incontro scientifico dedicato alla Meteorologia e Climatologia delle Alpi organizzato dall’Associazione Forte di Bard in collaborazione con la Società Meteorologica Italiana e Equipe Arc-en-Ciel. Studiosi e appassionati si confronteranno quest'anno sul tema Nuovi modi per vivere le nuove Alpi.

Ad aprire i lavori sarà Luca Mercalli, presidente della Società Meteorologica Italiana. I cambiamenti climatici e ambientali in corso sulle Alpi impongono - e imporranno sempre più in futuro - nuovi modi di abitare, costruire, gestire e pianificare il territorio. Serviranno innovazione, risparmio energetico, recupero e valorizzazione del patrimonio architettonico esistente, potenziamento dei servizi sociali, educativi, tecnologici e sanitari anche in vista dell'insediamento di nuovi cittadini che - da una pianura arroventata - sceglieranno di spostarsi in montagna non solo per le vacanze, ma anche per vivere tutto l'anno e lavorare.

Così le Alpi, da luogo talora marginale, potrebbero proporsi come laboratorio per far fronte alle sfide che abbiamo di fronte, un'occasione per rinnovarsi, salvarsi e creare nuove opportunità di lavoro. L’evento sarà accreditato dall’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Valle d’Aosta. La partecipazione è gratuita con prenotazione obbligatoria.

Programma

9,30 Accoglienza e registrazione dei partecipanti

10 Apertura dei lavori

10,15 Luca Mercalli Presidente Società Meteorologica Italiana Nuovi modi per vivere le nuove Alpi

11 Luciano Bonetti – Ordine Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Valle d’Aosta L’esperienza dell’Associazione Architetti Arco Alpino e dell’Ordine degli Architetti della Valle d’Aosta: l’architettura nelle Alpi con particolare attenzione alla quota, alle infrastrutture e alla città alpina in profonda relazione con il paesaggio e l’ambiente

11,30 Edoardo Cremonese – Area operativa Cambiamenti climatici Arpa Valle d’Aosta Alpi +2C: uno scenario ottimistico per le nostre montagne

12 Virna Bussadori – Direttrice Ufficio Pianificazione territoriale Provincia di Bolzano Alpi e Turismo: luci e ombre di uno sfruttamento intensivo

12,30 Chantal Trèves – Dipartimento Pianificazione territoriale Regione Valle d’Aosta Il cambiamento climatico e la necessità di ripensare le strategie di insediamento in Valle d’Aosta

14,30 Guido Giardini – Fondazione Montagna Sicura Sanità elettronica per turisti e residenti nei territori di montagna: i risultati del progetto e Res@mont

15 Andrea Celesia – Associazione Albergatori Valle d’Aosta L’uomo e l’impresa ricettiva nel fragile sistema turistico alpino

15.,30 Ulrich Santa – Direttore di CasaClima L’esperienza CasaClima come motore dell’economia edilizia sostenibile e esempio virtuoso nella strategia europea Eusalp

16 Conclusioni, dibattito e consegna attestati di partecipazione