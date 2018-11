La Biblioteca di Gressan organizza una visita alla manifestazione Artigiano in Fiera

Artigiani di oltre cento Paesi, dal 1° al 9 dicembre, saranno i protagonisti della più importante rassegna internazionale del settore: a Fieramilano (Rho-Pero) andrà in scena la ventitreesima edizione di Artigiano in Fiera.

La manifestazione, a ingresso gratuito, sarà aperta al pubblico dalle 10 alle 22.

Nei nove padiglioni fieristici, il villaggio globale delle arti, delle culture e dei mestieri, la “nove giorni dell’artigianato”, proietterà i visitatori verso un percorso a tappe. Dall’Italia all’Europa, dall’Africa all’Asia, fino al continente americano, i visitatori potranno apprezzare prodotti autentici, originali e di qualità. Autentici perché escludono qualsiasi forma di imitazione; originali perché unici; di qualità perché richiamano valori e tradizioni di un territorio, nel rispetto dell’ambiente.

Tutti i comparti saranno rappresentati: dall’enogastronomia all’abbigliamento, dalla gioielleria all’oggettistica, dall’home living alla cosmesi naturale. In un clima di festa, migliaia di espositori metteranno in mostra opere fatte interamente a mano.

Artigiano in Fiera si confermerà anche come una grande rassegna mondiale dell’enogastronomia. Gli oltre 40 ristoranti e le aree di degustazione condurranno i visitatori verso le tipicità dell’Italia, dell’Europa e del mondo. Ritornerà, a grande richiesta, Artimondo restaurant: il ristorante dedicato alle migliori ricette del made in Italy in collaborazione con la Federazione italiana cuochi e con la presenza della Nazionale degli chef.

La Biblioteca di Gressan ha organizzato per la giornata di domenica 02 dicembre 2018, l’annuale visita alla Manifestazione ARTIGIANO IN FIERA di Milano, dedicata a regali, addobbi e curiosità.

Il programma della giornata sarà il seguente:

- Incontro dei Signori partecipanti di fronte al Comune di Gressan alle ore 7.30.

- Imbarco su Bus Granturismo e partenza per Fieramilano – Rho-Pero.

- Tempo a disposizione all’interno della Fiera sino alle ore 18.00 circa; quindi partenza per il rientro.

La quota di partecipazione è fissata in € 17 per i residenti a Gressan, mentre per i non residenti sale a € 20. Necessarie 40 pp per far partire la gita.

Per informazioni e prenotazioni è necessario contattare la Biblioteca entro e non oltre il 27/11/2018 (in orario apertura).