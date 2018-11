In Danimarca: lo Jylland e non solo…

Lasciata Copenaghen in direzione della Sjælland (Selandia) del nord, si può puntare sulla storica Hillerød o su Helsingør (vedere Kronborg Slot, la fortezza in cui Shakespeare ambienta l'Amleto); poi, via il porto peschereccio di Gilleleje e le rene di Liseleje, si può arrivare a Hundested in tempo per imbarcarsi per Grenaa, nel Djursland delle onsdagssnegl, girelle alla cannella proposte in varie versioni. A due ore di traghetto dalla Selandia, la natura più vera incanterà con i boschi di Løvenholm, sulla via di Randers e dell’omonimo fiordo.

Poi,ancora, spaziando tra campagne e campi interessati da pozze d’acqua, stagni e laghi, ci si troverà a Hobro e ad Aalborg ‘come in un sogno’. Quarta per popolazione dopo Copenaghen, Århus e Odense, Aalborg nello Jylland (ma chiamiamolo Jutland), potrebbe rappresentare la città base per traversate e giri di boa nel Limfjorden, il canale che separa la parte settentrionale dello Jutland dal resto dell’omonima penisola.

Qui, nella parte continentale della Danimarca, la tentazione di puntare su Skagen può farsi impellente, tra lingue di sabbia, fari, antiche chiese e musei; e tra due mari (del Nord e Baltico) che si mescolano - Grenen - potrà apparire sull’estremità settentrionale del Regno come un miraggio. Mare del Nord: tempo variabile, fascino, vento e arenili; spazi erbosi, brughiere e venti e uccelli migratori. Mare del Nord e Baltico: mete di turisti e artisti in cerca d’ispirazione, ma anche luoghi di ritrovo di tutti gli amanti della tranquillità assoluta.

Quindi… Puntando ai parchi di Legoland (Billund) e ai misteri preistorici di Ebeltoft (Århus), si deciderà per il Syddanmark con Esbjerg, un tempo città portuale più importante della Danimarca nel Mare del Nord. Copenaghen? Forse potrà attendere ancora un poco. Sì, perché Bornholm, ovvero: l’isola dei contrasti e dei tramonti - con ripide scogliere e lunghe spiagge bianche - potrà offrire un ultimo tuffo nella natura, prima di volare a casa.

Documenti. Carta d’identità o passaporto validi per l’espatrio.

Come arrivare. In auto, in treno o in aereo (da Roma, Milano, Bologna e Venezia, e altre città italiane) , con i voli SAS, Easyjet, Ryanair e Norwegian su Copenaghen e con i voli Ryanair su Billund.

Dove dormire e mangiare. A Copenaghen: Hotel Comfort Vesterbro; a Helsingør: Konventum Hotel; a Tisvildeleje: Helenekilde Seaside Resort; a Aalborg: Comwell Hus; a Skagen: Hotel Marie; a Esbjerg: Hjerting Badehotel; a Bornholm: Nordlandet.

A tavola. Nei tipici chioschi degli hot dog oppure ordinando il famoso smørrebrød per pranzo, un panino di segale aperto, guarnito con pesce, carne o altri ingredienti. Ecco però il meglio della gastronomia locale: https://www.visitdenmark.it/it/danimarca/gastronomia/gastronomia-un-paradiso-di-delizie

Richiami turistici. A Copenaghen: le vie sinuose e i grandiosi palazzi reali dell’incantevole città vecchia, il Tivoli, la Sirenetta, gli edifici più all’avanguardia , i canali e le innovative ed originali attrazioni del luogo. Oltre Copenaghen: Aarhus, nello Jutland, dove è possibile immergersi nella musica, nel design, nella cultura e nella storia della Danimarca. Storica città universitaria, nonché seconda città della Danimarca, Aarhus è un centro giovane e dinamico, in cui spiagge e boschi, fiordi e bellissime coste si alternano a siti patrimonio Unesco, come le pietre runiche di Jelling, e strutture museali di grande interesse. E poi: la fiabesca Odense, invece, sull’isola di Fionia, è la città natale di Hans Christian Andersen, dove ancora oggi è possibile visitare la casa natale e la casa d’infanzia del celebre scrittore, il museo a lui dedicato, nonché respirare le atmosfere fiabesche passeggiando per le viuzze del centro storico. Nello Jutland: le spiagge, la natura e i silenzi profondi.

Acquisti. Oggetti degli artisti del vetro, ma anche del legno e quadri, oltre a pezzi d’arredamento e articoli per la casa; e poi delicatessen da bistrot, giocattoli, flûte colorati, vasetti design, vasi in vetro lavorato,ecc.

Info turistiche. www.visitdenmark.it

In agenda. https://www.visitdenmark.it/it/danimarca/il-meglio-degli-eventi-2018-danimarca