Indagini Casino-De Vere Concept: I legali della società assicurano 'nostri assistiti totalmente estranei a illeciti'

"La società De Vere Concept srl ha intrapreso rapporti professionali con il Casino di Saint-Vincent in seguito alla partecipazione ad una gara pubblica, pertanto, in modo lecito e trasparente, con puntuale osservanza dei codici etici ed essendo pienamente titolare di tutti i requisiti richiesti dal Casino di Saint-Vincent". La precisazione è degli avvocati Davide Russo e Tania Bassini, che assistono la De Vere, in riferimento alle notizie diffuse nei giorni scorsi sulle indagini della Guardia di Finanza scaturite da un esposto dell'assessore regionale alle Finanze, Stefano Aggravi, su presunti illeciti commessi nell'ambito di precedenti gestioni del Casino di Saint-Vincent e presunte irregolarità che potrebbero essere state commesse da personale della società De Vere.

Nei giorni scorsi le Fiamme Gialle hanno acquisito, su disposizione del pm Luca Ceccanti, documenti e atti amministrativi nell'ambito del fascicolo aperto sui rapporti tra la Casa da gioco e la stessa srl che da alcuni mesi si occupa della promozione e dell'organizzazione di eventi al Casino; elementi documentali sono stati prelevati a Palazzo regionale, negli uffici amministrativi del Casino e in quelli della della De Vere a Busto Arsizio, in provincia di Varese.

Al riguardo l'avvocato Russo precisa che "I soci della De Vere Concept srl, il sig. Pierpaolo Trupia e la sig.ra Elena Bergamo sono assolutamente privi di precedenti penali, requisito che tra l'altro era espressamente richiesto ai fini della partecipazione alla gara ed in relazione al quale era necessario presentare ufficiale attestazione. Tanto veniva espressamente precisato nel bando pubblicato dall'amministratore unico del Casino e tanto è stato rispettato, sotto il controllo severo degli Uffici della Regione che, è bene ricordarlo, è partecipante".

I legali della De Vere ribadiscono che "nessuna attività di riciclaggio, di reimpiego di denaro, né qualsivoglia altra attività illecita è stata mai svolta dalla mia assistita" e che la stessa De Vere Concept si è trovata "coinvolta, suo malgrado, in una vicenda che le è del tutto estranea".

Spiega l'avvocato Russo che "ogni somma ricevuta da parte della società che qui rappresento è puntualmente titolata in ragione del contratto sottoscritto con il Casino di Saint-Vincent ed è stata regolarmente documentata e fatturata. Nello stesso senso i relativi incassi sono stati utilizzati per l'attività di pubblicità e promozione delle attività del Casino, in piena conformità rispetto agli accordi - pienamente leciti - intercorsi tra le parti".