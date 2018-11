In Valle gli 'Operatori Polizia', nuova organizzazione di protezione civile

Da qualche giorno c'è uno strumento di supporto sociale in più al servizio dei valdotani. E' stata infatti costituita a inizio novembre l'Associazione Europea Operatori Polizia - Sezione Provinciale della Valle d'Aosta (AEOP VdA) con sede a Pont-Saint-Martin, in via Baraing.

Si tratta di un'organizzazione di volontariato e protezione civile che in Valle d'Aosta si occuperà di offrire sostegno sia al cittadino che agli enti, riconosciuta dal ministero dell'Ambiente come associazione di Guardie ambientali volontarie (Gav) nel settore zoofilo, venatorio e ittero.

AEOP VdA è anche di supporto alle amministrazioni locali per manifestazioni di ogni genere, inoltre potrà offrire prevenzione e soccorso in ambito di protezione civile ove necessario.

I volontari saranno istruiti/formati per il trasporto di sangue, organi, viabilità e servizi assistenziali come il soccorso sanitario e veterinario, inoltre valorizzazione e salvaguardia del patrimonio ambientale, nonché della cultura e del patrimonio storico ed artistico, ricerca di persone e animali scomparsi, controllo degli alveo dei fiumi e corsi d'acqua, tutela e salvaguardia in ambito di antincendio boschivo.

"AEOP - si legge in una nota - vuol dire anche passione e maturità nel settore del volontariato; inoltre è sempre aperta a nuovi volontari e negli anni vivrà a diretto contatto sia con i cittadini e con le Amministrazioni. Per informazioni rimandiamo al sito web (attualmente in costruzione ma presto online): https://aeop.vda.it".