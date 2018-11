Arrestato dai carabinieri un ladro colto con le mani nel sacco

Nella tarda serata di ieri sono scattate le manette per Shqalshi Fabrizio , cittadino albanese 33 enne per furto aggravato in abitazione. I carabinieri delle Stazioni di Morgex e Courmayeur lo hanno colto sul fatto mentre si trovava in una baita nei pressi del colle San Carlo, grazie a una segnalazione di residenti di presenze sospette in zona.

Il muratore, pluripregiudicato per reati patrimoniali, inoltre, era colpito da un ordine di carcerazione del tribunale di Venezia in quanto irreperibile con la sospensione dell’affidamento in prova.

Il delinquente, oltre ad aver asportato degli oggetti in baita aveva addirittura dormito e mangiato riposandosi durante la notte. Nel corso della perquisizione venivano rinvenuti oggetti – indumenti e altri oggetti personali – compatibili con quelli asportati nei giorni scorsi nei furti perpetrati alla Salle a inizio mese.

I carabinieri di Morgex in base alle denunce presentate provvederanno alla loro restituzione previo riconoscimento delle vittime. Sono in corso attività volte ad individuare altri soggetti coinvolti o se lo stesso abbia agito da solo.

I Carabinieri invitano i cittadini a segnalare situazioni sospette per rispondere in maniera adeguata come nel caso odierno.