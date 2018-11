COMUNICAZIONE POLITICA AUTOGESTISTA: Alpe e quotazione in Borsa Cva

Venerdì 9 Novembre, presso la sede del movimento politico Alpe, si è svolto un incontro di approfondimento sul delicato, ma contingente, tema della quotazione in borsa della società CVA.Il Direttivo di Alpe, aperto per l’occasione agli amici e simpatizzanti, ha potuto ascoltare la testimonianza diretta dell’ospite Renato Sturani, membro di direzione e chef del settore Hydro di BKW, società idroelettrica con sede a Berna a proprietà mista pubblica (51% Canton di Berna) e privata (33% quotata in borsa).

Un esempio virtuoso di parziale e controllata quotazione in borsa i cui benefici si traducono per il Cantone di Berna oltre che in termini finanziari (dividendi resi per 90 milioni di CHF nel 2017) anche in ricadute dirette sul territorio, con la valorizzazione e lo sviluppo dei piccoli imprenditori locali legati all'installazione di impianti energetici casalinghi e all'efficientamento energetico e i corposi investimenti in formazione, ricerca e sviluppo.