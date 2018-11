Da anonimo benefattore nuove borse di studio per due studenti valdostani

Conclusione a lieto fine per la 'favola', iniziata nel 2016, che ha visto protagonisti un benefattore anonimo e due studenti valdostani, Simone Aral e Luca Macori.

Entrambi due anni fa avevano ricevuto 3000 euro ciascuno per il proseguo dei loro studi e hanno messo a miglior frutto il denaro ricevuto; sia Simone che Luca si sono brillantemente laureati con il massimo dei voti ma, mentre il primo aveva già raggiunto il traguardo della laurea in Ingegneria elettrica al Politecnico di Torino lo scorso anno, il secondo si è laureato nel luglio scorso in Medicina all’Università di Genova dopo un ulteriore anno di studio.

Il grande impegno di entrambi li ha premiati, permettendo loro di fruire dell’inaspettato dono del mecenate, che ha coperto interamente tutte le spese universitarie. Questo atto di generosità li ha così accompagnati lungo il cammino di studio, reso sicuramente più leggero perché scevro da qualsiasi preoccupazione finanziaria.

Occorre però sottolineare che Luca e Simone hanno risposto con grande entusiasmo, impegno e serietà all’investimento del loro mecenate che ha potuto avere conferma di quanto fosse stata ben riposta la fiducia in questi ormai giovani uomini.

Proprio per questo il benefattore che intende ancora restare anonimo ha voluto gratificarli ancora con un 'regalo di laurea' di 3000 euro ciascuno. Null’altro può essere aggiunto a commento della conclusione di questa bella storia che avrebbe potuto interrompersi e che invece è stata costruita giorno dopo giorno con diligenza e solerzia sino a giungere al successo finale.

L’appuntamento per la consegna della borsa di studio a Luca Macori, è fissato per venerdì 23 novembre prossimo alle ore 17,30, come ormai di tradizione nella sede della Fondazione 'Sistema Ollignan Onlus' di Quart, punta di eccellenza nell’aiuto e nella solidarietà.

Grande la soddisfazione delle due fiduciarie, la dottoressa Maria Paola Battistini Varda del Soroptimist International Club Valle d’Aosta e la professoressa Anna Maria Traversa, Grand Maistre della Commanderie della Valle d’Aosta dell’ Ordre International des Anysetiers che consegneranno l’ultima tranche dei fondi stanziati.

Al termine della Cerimonia, i due Club service festeggeranno questo momento di gioia con un rinfresco accompagnato dai vini dell’Institut Agricole Régional.