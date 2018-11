Ministro Stefani ad Aosta, 'puntare a regionalismo differenziato'

"Il regionalismo differenziato è un modo di lasciare che le regioni valorizzino il loro territorio. E' guardare alla creazione di aree accomunate da cultura, da tradizioni, dal modo di operare, che si possano valorizzare senza che debbano subire delle decisioni a livello centrale fatte magari in modo omogeneizzante, senza tenere conto delle caratteristiche locali".

Lo ha detto oggi ad Aosta il ministro degli Affari regionali, Erika Stefani, a margine del suo intervento alla decima edizione della Scuola per la democrazia, corso di alta politica svolto a Palazzo regionale. "Questa è la grande Europa dei popoli - ha aggiunto - perché ogni regione ha un suo popolo, un suo territorio che deve essere valorizzato e reso anche responsabile. Nessuno prima di ora aveva parlato di autonomie diversificate, di regionalismo differenziato. Quello che mi è stato affidato è un lavoro complesso e duro". Il ministro ha puntualizzato: "L'esistenza di terre diverse e di contesti diversi è la grande potenza dell'Italia. I tentativi di cercare di accentuare un sistema centralista non hanno risposto a problematiche che stanno emergendo in maniera prepotente. Il tentativo di omogeneizzare ha creato creato un grosso divario, creando problemi. Oggi tentare di uniformare significa ingessare un Paese. Bisogna lasciare agli Enti locali possibilità di governare i loro territori".

E nel suo intervento alla presenza del ministro Stefani, la Presidente della Giunta, Nicoletta Spelgatti, ha affermato che "margini più ampi di autonomia è il terreno su cui Valle d'Aosta dovrà confrontarsi affinché questa terra posssa lavorare per avere qualcosa in più rispetto a quanto ha ora".

Spelgatti ha detto ancora: "Il centralismo è devastante, le decisioni devono partire sempre più dal basso, E' necessaria un'inversione rispetto a quanto il sistema ha prodotto, Europa in testa. Solo un'Europa dei popoli potrà essere forte. Solo nel momento in cui lo Stato riuscirà a portare le potestà decisionali vicino alla gente sarà credibile e otterrà la fiducia dei cittadini".