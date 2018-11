OGGI domenica 11 saint Martin de Tours

AGENDA DEL VESCOVO DI AOSTA MONS. FRANCO LOVIGNANA

Domenica 11 novembre

Chiesa parrocchiale di Valpelline - ore 10.30

S. Cresime per le Parrocchie di Valpelline, Ollomont, Oyace e Bionaz

Seminario Maggiore - pomeriggio

Partecipazione al 1° incontro di formazione per catechisti battesimali

Lunedì 12 - giovedì 15 novembre

Roma

Assemblea generale straordinaria della C.E.I.

Domenica 18 novembre

Chiesa parrocchiale di Jovençan - ore 9.30

S. Cresime

Chiesa parrocchiale di Gressan - ore 10.30

S. Cresime

Cattedrale - ore 18.00

S. Messa per la festa delle Cantorie in onore di S. Cecilia

Lunedì 19 novembre

Priorato di Saint-Pierre - ore 9.30-12.30

Partecipazione all'incontro di formazione permanete del clero

e riunione di Diaconi Permanenti

Seminario Maggiore - 17.30

Riunione della Consulta delle Aggregazioni Laicali

Martedì 20 novembre

Vescovado - mattino

Udienze

Curia Vescovile - ore 15.00

Riunione del Consigio diocesano per gli affari ecomonici

Aosta, Asilo Mgr Jourdain - ore 18.00

Riunione del Consiglio di Amministrazione

Mercoledì 21 novembre

Saint-Oyen, Monastero Regina Pacis - ore 11.00

Benedizione Abbaziale di Madre Maria Agnese Tagliabue o.s.b.

Vescovado - pomeriggio

Udienze

Venerdì 23 novembre

Châtillon, Istituto don Bosco - ore 18.00

Incontro/testimonianza con i genitori

Domenica 25 novembre

Chiesa parrocchiale di Maria Immacolata - ore 10.30

S. Cresime

Cattedrale - ore 15.00

Ordinazione diaconale di Luciano Bonino

Lunedì 26 - venerdì 30 novembre

Esercizi Spirituali per i Vescovi della C.E.P. a Spotorno (SV)

•Le Messager Valdotain celebra domenica 11 saint Martin de Tours

La Chiesa onora San Martino di Tours Vescovo

Nasce in Pannonia (oggi in Ungheria) a Sabaria da pagani. Viene istruito sulla dottrina cristiana ma non viene battezzato. Figlio di un ufficiale dell'esercito romano, si arruola a sua volta, giovanissimo, nella cavalleria imperiale, prestando poi servizio in Gallia. È in quest'epoca che si colloca l'episodio famosissimo di Martino a cavallo, che con la spada taglia in due il suo mantello militare, per difendere un mendicante dal freddo. Lasciato l'esercito nel 356, già battezzato forse ad Amiens, raggiunge a Poitiers il vescovo Ilario che lo ordina esorcista (un passo verso il sacerdozio). Dopo alcuni viaggi Martino torna in Gallia, dove viene ordinato prete da Ilario. Nel 361 fonda a Ligugé una comunità di asceti, che è considerata il primo monastero databile in Europa. Nel 371 viene eletto vescovo di Tours. Per qualche tempo, tuttavia, risiede nell'altro monastero da lui fondato a quattro chilometri dalla città, e chiamato Marmoutier. Si impegna a fondo per la cristianizzazione delle campagne. Muore a Candes nel 397.

Il sole sorge alle ore 7,21 e tramonta alle ore 16,54.