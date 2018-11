Imprenditori valdostani a Torino hanno manifestato per Sì alla Tav

Una folta delegazione di imprenditori di Confindustria VdA ha preso parte a Torino alla manifestazione Si Tav. Assente il Presidente di Confindustria, Giancarlo Giachino, impegnato ad Aosta per l’arrivo del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha sottolineato l’importanza della manifestazione tesa a ribadire l’importanza del progetto e l’urgenza di portalo a termine.

“La manifestazione – ha commentato Giachino - vuole testimoniare con forza l’importanza per le nostre imprese e per l’economia nazionale del completamento delle infrastrutture che ci connettono con i nostri più importanti partner economici, oggi europei e domani mondiali attraverso le Vie della Seta”.

A promuovere la protesta di Torino sono state sette donne professioniste che hanno lanciato su Facebook il gruppo "Sì, Torino va avanti", nato dopo l'approvazione in Consiglio comunale di Torino dell'ordine del giorno che sancisce ufficialmente il no alla Tav. "Sì Tav, sì lavoro", i cartelli in piazza e le uniche bandiere sono quelle del tricolore, dell'Europa e dei cinque cerchi dell'Olimpiade

“Non è possibile – sottolineato ancora Giachino in attesa dell’arrivo di Mattarella - ogni volta partire dal via, rimettendo in discussione lunghi e faticosi iter amministrativi pubblici e percorsi di condivisione più che decennali con conseguenze gravissime per le economie dei nostri territori: come imprenditori lo sappiamo bene ed abbiamo il dovere di sottolinearlo con forza”.

Giustamente Giachino ha evidenziato a tal proposito che “spesso si tratta, tra l’altro, di infrastrutture di livello internazionale con una ricaduta decisiva sulla capacità dei nostri territori di consolidare quel cammino di ripresa e sviluppo, ormai indifferibile, dopo una della peggiori crisi dell’ultimo secolo”. Per il presidente di Confindustria “la posta in gioco non sono soltanto dei treni veloci, ma una piattaforma di crescita necessaria per lo sviluppo dell’intero Paese: per un’economia che basa più del 30% del proprio PIL sull’export, investire in infrastrutture di trasporto efficienti e moderne è una condizione indispensabile di competitività: non possiamo non coglierla”.