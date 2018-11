Al Traforo del Monte Bianco è allarme passeur

Non ha ancora raggiunto i numeri degli anni tra il 1997 e il 2001, quando alle frontiere tra Italia e Francia erano quotidiani gli arresti di trafficanti di esseri umani, soprattutto clandestini albanesi, ma è allarme 'passeur' al traforo del Monte Bianco, dove da alcuni mesi sono aumentati esponenzialmente i passaggi illeciti.

Con l'arresto di ieri (http://www.valledaostaglocal.it/2018/11/10/leggi-notizia/argomenti/cronaca-4/articolo/in-auto-con-9-irregolari-preso-passeur-italiano.html) un italiano di 48 anni che trasportava nove clandesitini, salgono a cinque quelli effettuati nel solo mese di novembre .

"E' innegabile che la situazione venutasi a creare negli ultimi mesi - spiegano alla Questura di Aosta - ovvero i continui respingimenti alle frontiere determinati anche dall'assenza di chiare norme europee sull'immigrazione e soprattutto sulla gestione degli irregolari, abbia incrementato la ripresa del traffico dei 'passeur'. Noi vigiliamo nelle 24 ore con costanza e con il sostegno dell'Esercito e delle altre Forze di polizia; la coscienza di svolgere il miglior lavoro possibile non ci limita nell'azione preventiva: i controlli sono stati intensificati ed è da presumere che lo saranno ancora prima delle festività natalizie".

Ed è in aumento anche il drammatico fenomeno delle 'Survival sex', le minorenni costrette a prostituirsi per pagare il passaggio del confine o reperire cibo e un posto dove dormire.

Si tratta di ragazze provenienti per lo più dal Corno d'Africa e dall'Africa-sub-sahariana che devono versare ai 'passeur' tra i 50 e i 150 euro per il viaggio in auto. Chi non ha il denaro, può offrire il proprio corpo.