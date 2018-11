IN CUCINA CON CINZIA: Ravioli al seras e mocetta croccante

Impastare l’acqua con la farina, l’uovo e un pizzico di sale fino ad ottenere una pasta liscia e che non si appiccica alle mani. Coprire con un canovaccio e lasciare riposare circa mezz’ ora.

Intanto frullare col minipimer il Seras, il miele e le noci sbriciolate con le mani.

Tagliare la pasta in 8 pezzi e passarli nella macchina per la pasta senza selezionare nessuno spessore, per cominciare a dargli la forma. Stendere le strisce preparate su di un piano infarinato.

Ripassare le strisce nella macchina della pasta stringendo lo spessore di 2 tacche,riporre sempre sul piano infarinato.

Infine, selezionare il penultimo spessore della macchina e come al solito disporre sul piano infarinato.

Prendere uno stampo per ravioli, infarinarlo, stendere una striscia di pasta e riempire ogni buco col formaggio.

Coprire con un altro strato di pasta e passarci sopra il mattarello, in modo da riuscire a tagliare i ravioli.

Qualora non si abbia lo stampo da ravioli, si può disporre il ripieno a distanze precise e ordinate, coprire con un altro strato di pasta cercando di dare bene la forma del ravioli e tagliare con la rotella.

Proseguire così per tutte le strisce di pasta.

In seguito far bollire in una pentola molto capiente dell’ acqua, salare e versare i ravioli, lasciandoli cuocere per circa 5 minuti.

Intanto, in una padella piccola, far croccare per circa 5 minuti la Mocetta della Valle d’Aosta tagliata a cubetti.

In un’ altra padella far sciogliere il burro e aromatizzarlo con del timo.