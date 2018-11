Una folla ha accolto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ad Aosta per parlare di governo del territorio' - IL VIDEO

E' giunto puntuale, alle 16; ad attenderlo tanti valdostani con bambini al seguito e le bandiere tricolore e valdostana in mano: applausi e saluti da dietro le transenne attorno al Palazzo regionale. E' stato accolto così il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, arrivato oggi sabato 10 novembre ad Aosta per partecipare alla decima edizione della Scuola per la democrazia, il corso di alta formazione politica che si svolge nella Sala Viglino in piazza Deffeys e a cui partecipano 45 giovani amministratori locali under 35, provenienti da tutta Italia e 25 valdostani.

Atterrato all'aeroporto Corrado Gex di Saint-Christophe con un Falcon 900 dell'aeronautica militare, il Presidente Mattarella è stato accompagnato a Palazzo regionale dalla Presidente della Giunta, Nicoletta Spelgatti; dal Presidente del Consiglio Valle, Antonio Fosson; dal sindaco di Aosta, Fulvio Centoz e da Luciano Violante, Presidente dell'Associazione Italiadecide.

La Scuola per la Democrazia è organizzata dal Consiglio Valle e dall'associazione Italiadecide, in collaborazione con Ancigiovani.



I lavori di ieri si sono concentrati sulla tavola rotonda sul tema 'La Regione per il governo cooperativo del territorio tra Stato, Enti locali e le Regioni contigue', introdotta dal professor Vincenzo Cerulli Irelli, a cui sono intervenuti Augusto Ferrari, assessore alle politiche sociali, della famiglia e della casa della Regione Piemonte, Gaetano Armao, vicepresidente della Regione Siciliana, Attilio Fontana, presidente della Regione Lombardia e Arno Kompatscher, presidente della Provincia Autonoma di Bolzano Alto Adige.



"Mettere al centro la conoscenza è fondamentale per chi amministra. Con il nostro operato abbiamo il dovere di dare dignità alla politica. Con questa Scuola, attraverso i relatori e le personalità politiche diamo un contributo tecnico e di autorevolezza", ha spiegato Luciano Violante. Secondo Gianluca Callipo, coordinatore nazionale di Ancigiovani "questa iniziativa fornisce un servizio a tutti gli amministratori, anche tenuto conto del fatto che è venuto meno il ruolo di formazione da parte dei partiti".

"Oggi ci troviamo davanti a un pubblico giovane, composto da coloro che in futuro ci amministreranno, provenienti da tutta Italia, ragazzi con tanta voglia di crescere e investire sul proprio futuro, come cittadini, e su quello della nostra comunità, come Amministratori - ha evidenziato il presidente della Giunta, Nicoletta Spelgatti - Per fare ciò bisogna, prima di tutto farsi delle domande per capire dove si vuole arrivare e che strada si vuole percorrere, facendo ovviamente delle scelte. Ma sono proprio queste scelte che devono essere fatte nell'ottica del bene comune: la vera differenza tra un buono e un cattivo Amministratore".



Questa mattina i lavori sono proseguiti con una tavola rotonda con Andrea De Checchi, vice Sindaco di Treviso e Giuseppe Falcomatà, sindaco di Reggio Calabria, che, introdotti da Paola Bilancia, professore ordinario di Diritto costituzionale all'Università degli Studi di Milano, si sono confrontati sul tema "Le autonomie locali tra Regioni e Stato. Come trarre vantaggio dalla leale collaborazione secondo il principio di sussidiarietà".

La seconda tavola rotonda della mattinata ha avuto per tema "Ascolto, dialogo e autogoverno delle comunità territoriali. Esempi concreti di partecipazione dei cittadini", su cui hanno discusso i sindaci di Napoli e di Varese, Luigi de Magistris e Davide Galimberti, insieme con Iolanda Romano, Commissario straordinario di Governo del Terzo Valico dei Giovi.

I lavori della Scuola per la democrazia si concluderanno nella mattinata di domani, domenica 11 novembre, con la lectio magistralis del ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Erika Stefani, che tratterà il tema 'Lo Stato come promotore di politiche di cooperazione tra Stato, Regioni ed Enti locali'.

Il video dell'arrivo del Presidente Mattarella