Otto nuove borse di studio per ricordare Ugo e Liliana Brivio

Atteso da oltre due anni, un bando di concorso per otto borse di studio, dell’importo di 2 mila euro l’una, intitolate alla memoria dei fratelli Ugo e Liliana Brivio, è stato approvato ieri venerdì 9 novembre dalla Giunta regionale. Le otto borse di studio sono destinate ad altrettanti studenti meritevoli che si sono diplomati nell’anno scolastico 2017/2018 presso un’istituzione scolastica di scuola secondaria di secondo grado, regionale o paritaria, con sede in Valle d’Aosta.

Le borse di studio Brivio sono state istituite per ricordare la memoria di Ugo e Liliana Brivio a seguito del lascito, per un importo di poco meno di 600 mila euro, della professoressa Brivio per l’istituzione di premi e borse di studio.

La professoressa Liliana Brivio è benemerita per l’impegno profuso durante la Resistenza al nazifascismo e nella lunga carriera di insegnante nelle scuole della Valle d’Aosta; il fratello Ugo Brivio è un ex partigiano combattente laureato in chimica pura. Le domande vanno presentate entro il 7 dicembre. L’avviso di concorso è disponibile presso la struttura Politiche Educative dell’assessorato regionale dell'Istruzione, in via Saint-Martin-de-Corléans n.250, ad Aosta (info allo 0165-275841).