Minuetto politico

Chi ha detto che quest’autunno non avremmo avuto il teatrino della politica? Ebbene si, io Panta Rey! Quasi me ne dispiacevo, a settembre, rendendomi conto che l’immobilismo era tale che non c’era speranza che la “politica del cambiamento” portasse alcunché di innovativo, nel bene o nel male, che smuovesse un po’ le acque stagnanti della nostra amministrazione.

Avventata profezia, i nostri politichini non riescono proprio a rinunciare a dar spettacolo della loro dappocaggine. Hanno scalpitato per alcuni mesi, studiato in segreto (di Pulcinella) il copione, fatto prove su prove, anche se quella generale, precisa nei dettagli, non è mai andata in scena, ed eccoli pronti a proporci il solito cartellone della Saison politique, ormai monocorde e conosciuto ma comunque con qualche piccolo colpo di scena qua e là, tanto da tener desto un minimo della nostra attenzione.

Il teatrino prende il via con uno spettacolare Minuetto. Perché il minuetto? Ditemi a cos’altro può far pensare l’improvviso susseguirsi di adulatorie riverenze, baciamani, mal dissimulati corteggiamenti, un passo avanti e l’altro indietro, quello scivolare un po’ a destra e un po’ a sinistra (a sinistra meno, a dir la verità…), le leziose giravolte per adocchiare eventuali nuovi agganci, tanto poi li ritrovi sempre al punto di partenza.

Ai tempi d’oro di questa danza andavano alla grande le parrucche e la cipria, si diceva che le prime servissero a trattenere animaletti fastidiosi e la seconda a celare la puzza derivante dalla scarsa igiene dei tempi.

Certo anche oggi molti dei nostri “ballerini” dovranno tapparsi il naso, per accettare di buon grado compagni di danza fino a ieri mal tollerati, né serviranno parrucche e ornamenti superflui per nascondere gli spiritelli maligni che girano per la testa a lor signori, né tantomeno la cipria per nascondere il rossore di eventuali imbarazzi, che tanto il pudore non sanno cosa sia.

A vederli sembrano muoversi all’unisono ben cosci dei loro gesti aggraziati, pronti a dichiarare di aver studiato i propri passi “con senso di responsabilità”, ma a ben guardare non paiono che burattini ingessati nei loro ruoli, con gli occhi fissi a quello che fa il vicino, fosse mai che decidesse di venire a pestare loro i piedi.

Pazienza, signori, questo è ciò che passa il convento, non ci resta che metterci comodi e sperare che tutti fili liscio. Lo spettacolo comincia, rien ne va plus!

Ah no, questo non lo dovevo dire, purtroppo….