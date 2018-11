Nuvole e possibile pioggia sulla valle

L'Ufficio meteo regionale prevede una domenica di maltempo sulla Valle d'Aosta.

"Un'area depressionaria atlantica - si legge nel bollettino - determina l'afflusso di aria umida da sud verso le Alpi, favorendo estesa nuvolosità associata a qualche debole precipitazione anche sulla Valle d'Aosta; da lunedì una rimonta anticiclonica sul Mediterraneo, in espansione verso le nostre latitudini, favorirà un miglioramento del tempo".

Per domenica 11 novembre è previsto "cielo molto nuvoloso con qualche temporanea schiarita; deboli precipitazioni possibili in particolare verso la bassa valle al primo mattino e nuovamente alla sera, neve oltre 2200 m circa. Temperature: massime in lieve aumento. Pressione: in lieve rialzo.