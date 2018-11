La Cogne investe 10 milioni per sosetnibilità ambientale

La Cogne Acciai Speciali ha annunciato che nel prossimo triennio interventi da 10 milioni di euro per la sostenibilità ambiental e l'anno prossimo eseguirà lavori sugli impianti di aspirazione.Lo rende noto Legambiente Valle d'Aosta che si dice preoccupata per "l'enorme quantità di polveri emesse dalla CAS in modo diffuso, ossia non filtrate dai camini, ma fuoriuscite dalle numerose falle degli edifici industriali: su 200 ton/anno di polveri emesse, soltanto 8 vengono filtrate da camini dello stabilimento".

Per l'associazione la nuova esposizione dello studio ha confermato il dato sulle emissioni diffuse, e dal raffronto con gli altri stabilimenti "emerge la gravità della nostra situazione, percentualmente la peggiore quanto ad emissioni diffuse". La Cas ha pure annunciato che ha avviato uno studio per verificare la fattibilità di installazione nel 2020 di una dog house (l'incapsulamento del forno di fusione in una sorta di camera stagna, che costringe i fumi nella cappa di aspirazione).

"Si aprono dunque - spiega Legambiente - prospettive positive per una mitigazione progressiva del pesante impatto ambientale dell’acciaieria sulla città. Ma saranno interventi sufficienti?"