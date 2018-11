IL POUSSA CAFE - DISPACCIO DEL 10 NOVEMBRE APRÈS-MIDI @ A MORGEX UN 4 NOVEMBRE VERO @

Domenica 4 novembre ero presente, a Morgex, alla celebrazione del centenario della fine del primo conflitto mondiale. Davanti al Monumento ai Caduti di Morgex in attesa della cerimonia, ci è stato annunciato che i discorsi delle autorità (sindaco, ufficiali dell’esercito e rappresentanti Ana) non ci sarebbero stati per lasciare spazio ai giovani allievi delle Scuole medie locali, che ci avrebbero narrato le storie dei soldati ricordati sul monumento, da loro ricostruite nei mesi precedenti con un’accurata ricerca. I ragazzi portavano la fascia tricolore con la scritta “Noi non vi dimentichiamo” e quelle piccole storie di grandi soldati, lette con una serietà “adulta” hanno smosso non poca emozione tra la piccola folla presente. Ho riflettuto ancora, però, su quel gesto iniziale delle autorità, quel farsi da parte con semplicità per dare la parola ai giovani cittadini, liberando l’evento dalla consueta retorica ed avvicinando i presenti al significato concreto della celebrazione. Un ottimo esempio, a mio parere, della politica che si accosta alla gente rinunciando al piedistallo, che capisce quando è il momento un cui la popolazione sa dire più di quanto loro siano in grado di apprendere dall’alto delle loro poltrone. (panta rey)

