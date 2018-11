Affido condiviso e mantenimento dei figli, convegno-dibattito ad Aosta

Il disegno di legge Pillon, ovvero la proposta di affido e mantimento condiviso dei figli di genitori separati, ha riacceso la discussione sull’affidamento familiare.

Lunedi 12 novembre, alle ore 17 nella sala convegni del CSV in via De Maistre ad Aosta, si svolgerà il convegno-dibattito 'Norme in materia di affido condiviso, mantenimento diretto e garanzia di bigenitorialità.

Il dibattito sarà introdotto dal professor Ubaldo Valentini, che illustrerà la proposta di legge e le criticità evidenziate dall’Associazione Genitori Separati per la Tutela dei Minori, (riportate sul sito www.genitoriseparati.it ); parteciperà il consigliere regionale Roberto Cognetta (Mouv), che riferirà anche sul Regolamento dei Servizi sociali che l’assessorato alle Politiche sociali deve predisporre da mesi.

"Secondo Valentini nella proposta Pillon "si nasconde, attraverso istituti e nuove figure professionali, il filo conduttore che preannuncia la vera identità di una riforma che, nel caso di positiva approvazione, aggraverà la confusione istituzionale, con buona pace di tutti i soggetti coinvolti (professionisti e tribunali), responsabili del fallimento della legge del 2006 che aveva introdotto l’affido condiviso. Invece di semplificare e snellire l’iter della separazione per un vero affido condiviso, così come prevedeva la legge, la proposta Pillon complica la vita delle coppie, che si vedranno 'spennare' a tutti i livelli ed in tutti sensi".

Per il presidente dell'Associazione Genitori Separati "il nuovo legislatore ferma l’attenzione sui genitori e non sui minori, che sono l’anima e il cuore della discussione. Così, a nostro avviso, muoiono i diritti e la giustizia diventa appannaggio di pochi, ovvero di quelli che hanno 'facoltà economica' di agire".