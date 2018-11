Maura Lucianaz nuova Madrina del Gruppo ANA di Gressan

È Maura Lucianaz la nuova “Madrina del Gagliardetto” del Gruppo di Gressan dell’Associazione Nazionale Alpini. Moglie di un Alpino, Renato Zambon e figlia di un Alpino componente del Consiglio Direttivo per alcuni anni, ha ricevuto l’investitura ufficiale domenica 4 novembre presso il Monumento ai Caduti di Gressan, in occasione delle celebrazioni per il Centenario della Grande Guerra.

Maura Lucianaz è la terza Madrina, in ordine di tempo, che ha rivestito questo importante ruolo, presente in quasi tutti i Gruppi ANA d’Italia, per quanto concerne il Gruppo di Gressan dalla sua ricostituzione, avvenuta nel 1967.

Prima di Maura, nell’ordine, sono state madrine: Fidelina Bisson, coniugata con Remigio Viérin, sostituita per un periodo dalla nuora, Alice Liverulaz, moglie di Camillo Viérin e, più recentemente, Miranda Berlier, vedova di Renzino Mion. Stefano Meroni. Foto 1: Il momento della investitura della madrina (da sx: Michel Martinet (Sindaco Alpino di Gressan), Maura Lucianaz, Rinaldo Berlier (Capogruppo ANA Gressan), don Michel (Parroco di Gressan)).