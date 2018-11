Giornate di fuoco nel carcere di Aosta.

La Lega aveva promersso di risolvere i problemi del carcere della Valle d'Aosta. Il Dirwettore incaricato doveva essere la panacea di tutti i mali. La mancata nomina della Polizia Penitenziaria pare si lontana dall'orizzonte. E intanto nel carce di Brissogne cresce il disagio. Nei giorni scorsi si è verificata una protesta dei detenuti tutti ristretti nella sezione A2. Hanno rifiutato del vitto dell’Amministrazione e rifiutato

l'assunzione della terapia. Hanno protestato per protestare contro la chiusura della sezione detentiva aperta avvenuta per motivi di ordine e sicurezza.

Sempre ad Aosta, il successivo l'otto novembre, alle ore 16,30 circa, un

detenuto extracomunitario di anni 39, definitivo fine pena 2022, si è rifiutato di

raggiungere un’altra sede costringendo il personale di Polizia Penitenziaria

ad oltre un’ora di trattative volte a convincerlo.

A dare la notizia è l’O.S.A.P.P. - (Organizzazione Sindacale Autonoma

Polizia Penitenziaria) per voce del Segretario Generale Leo Beneduci che

prosegue: “La situazione nel carcere di Aosta è da tempo ben oltre i limiti dell’umana

sopportazione in ragione dell’ininterrotto susseguirsi di eventi critici e della

concomitante assenza di un Direttore e di un Comandante del Reparto

titolari. Peraltro – indica ancora il leader dell’OSAPP – oltre alla manifesta incapacità

degli organi dell’amministrazione penitenziaria centrale responsabili di

mantenere nel carcere di Aosta come in numerosi altri istituti penitenziari del

distretto condizioni di grave instabilità nei vertici e di conseguente incertezza

gestionale - decisionale nel personale, sinergica a tali condizioni è la profonda

inerzia a qualsiasi tipo di determinazione da parte del competente

Provveditore Regionale a cui risulta far difetto qualsiasi capacità di sostanziali

interventi. Purtroppo – conclude Beneduci – si deve prendere atto che almeno riguardo alle condizioni del carcere in Italia e del personale di Polizia Penitenziaria che

vi opera la nuova politica del Governo giallo-verde non solo non ha ancora

introdotto alcun cambiamento ma addirittura ha mantenuto a livello di vertici

quei parametri che continuano ad ingenerare disagio e criticità negli istituti di

pena e insicurezza nella collettività".