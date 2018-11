A Marco Sorbara conferito il premio Maria Rita Saulle

Il Comitato Scientifico della Fondazione “Sapientia Mundi” ha conferito al Consigliere regionale Marco Sorbara il Premio Maria Rita Saulle.

A Maria Rita Saulle dobbiamo un impegno costante, mai domo, nel settore dei diritti umani, cui dedicò tutta la sua vita, in particolar modo sui temi dell’infanzia, rappresentando un punto di riferimento costante, soprattutto in ragione della attività che la vide protagonista per il nostro Paese nell’iter di discussione e approvazione della Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, divenuto oggi, anche grazie al suo contributo intellettuale, strumento fondamentale per la protezione e la tutela dei diritti dell’infanzia nel mondo.

A Marco Sorbara sarà conferito il premio nel tardo pomeriggio di oggi nell’ambito di una cerimonia che si svolgerà presso la Sala Giubilare Santo Spirito sita in Roma, presso il Complesso Monumentale Santo Spirito in Sassia.

Nelle motivazioni viene evidenziato si legge che la Fondazione "Sapientia Mundi" ha inteso ricordare per opere meritorie a livello istituzionale e personale. Nel suo ruolo di Assessore del Comune di Aosta, ha avuto modo di promuovere la Giustizia ed i Diritti Umani, fonte di Pace e di benessere per tutti i popoli.