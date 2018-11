Aosta: Dal 12 novembre asfaltature in corso Ivrea e via Carducci

Proseguono nel rispetto del cronoprogramma, le opere di riqualificazione stradale nel capoluogo regionale.

Per consentire l’esecuzione di lavori di asfaltatura, tramite un’ordinanza sono state istituite le seguenti modifiche temporanee alla circolazione stradale a fasi progressive, in vigore da lunedì 12 a lunedì 19 novembre (e comunque sino al termine dei lavori) dalle 6,30 alle 19, in via Carducci, nel tratto compreso tra l’intersezione con via Bramafan e piazza Manzetti, e in corso Ivrea, nel tratto a Est della Scuola Saint-Roch, all’intersezione con via Clavalité e nei tratti adducenti al cavalcavia e al sottopassaggio verso la statale 26:

divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati della strada per tutti i veicoli, a esclusione dei mezzi utilizzati dall’impresa esecutrice dei lavori;

senso unico alternato, a fasi alterne, nei due sensi di marcia, regolamentato, con segnaletica stradale a vista e l’impiego di personale con funzioni di moviere;

restringimento della sede stradale con corsie asimmetriche e limite massimo di velocità a 30 Km/h.