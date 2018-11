Assessora Certan 'Assicuriamo attività qualificata amministratori di sostegno

Le famiglie con disabili chiedono rassicurazioni circa la continuità e l’efficienza del servizio di amministrazione di sostegno.

A questo riguardo l’assessora alla Sanità, Chantal Certan, precisa che i dati aggiornati riguardo alle persone assistite dagli amministratori di sostegno delegati dalla Presidenza della Giunta, le persone in carico all’ufficio tutele, curatele e amministrazione di sostegno della Struttura Invalidità civile e tutele "sono complessivamente 154 così suddivise: 40 tutele; 20 curatele; 94 amministrazioni di sostegno"-

Sono invece 25 i minori in carico all’Ufficio minori e politiche familiari della Struttura Servizi alla persona sono.

"Rispetto ai provvedimenti volti ad assicurare la continuità, l’efficacia e l’efficienza di un servizio così importante - sottolinea Certan - gestito con competenza e responsabilità dai funzionari designati, che tuttavia, a causa del continuo aumento delle richieste, difficilmente potrà continuare a dare gli stessi risultati, in assenza di un potenziamento della struttura di supporto, tengo a specificare che l’ufficio tutele, curatele e amministrazione di sostegno, oltre al Tutore, è composto da un funzionario con profilo di educatore professionale e un diploma in ragioneria, che provvede alle incombenze di tipo economico finanziario e da un coadiutore."

Il Tutore infine "si avvale di professionisti esterni quali architetti, geometri, commercialisti nei casi in cui gli utenti siano titolari di beni mobili ed immobili. Un secondo Tutore si occupa invece solo di minori. Gli utenti, sia minori che adulti interessati alla tutela, sono in carico ai servizi socio-sanitari del territorio regionale di competenza per i quali viene predisposto un progetto di intervento a sostegno dell’utente stesso e della sua famiglia, ove presente".

L'assessore precisa inoltre che "tenuto conto che ad oggi, pur riconoscendo un carico di lavoro importante, per entrambi i tutori, e per all’impegno da loro profuso, non sono state riscontrate dagli organi competenti carenze nell’espletamento delle funzioni, tuttavia gli uffici si impegnano costantemente, a prestare maggiore attenzione alla complessità delle funzioni e a valutare l’incremento dell’organico".

Si deve valutare che questa funzione, attribuita dagli Organi giudiziari, altrove è svolta da professionisti esterni che dichiarano la propria disponibilità all’assunzione dell’incarico. "Nella nostra regione -ricorda Chantal Certan - gli organi giudiziari hanno di norma preferito – proprio in ragione della salvaguardia dei bisogni primari della persona da tutelare – avvalersi dell’ente pubblico che offre in tal senso maggiori garanzie di imparzialità e di correttezza". Pertanto, "qualora il numero delle persone dovesse ulteriormente aumentare, è indubbio che l’Amministrazione regionale – nel caso in cui gli organi giudiziari intendano mantenere l’attuale modello organizzativo, non ricorrendo a soggetti terzi – dovrà incrementare il personale a ciò preposto, anche in deroga ai limiti di legge imposti al turn-over che, per i servizi essenziali resi, si stanno dimostrando insostenibili nel medio e lungo periodo".