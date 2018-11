Tra pioggia e nubi aspettando il sole

Il fine settimana si prospetta in Valle ancora umido e nuvoloso, benché il peggio sia evidentemente passato e l’anticiclone annunci una sua timida rimonta a partire da lunedì.

Continua la serie di giornate grigie e piovose che hanno caratterizzato l’inizio di novembre. Nonostante il desiderio di rivedere il sole e di ritrovare il cielo azzurro sopra le montagne imbiancate sia sempre più spingente, i bollettini evidenziano il prevalente persistere di nuvolosità e di piogge sparse anche per il prossimo week end.

La bella notizia, in tutto questo, è sapere che per quanto condizioni più o meno perturbate permarranno sulla nostra regione e benché qualche pioggia sparsa sarà ancora registrata un po’ ovunque oggi, a partire dal pomeriggio, domani con prevalenza nel settore orientale e anche domenica, non sarà il caso di temere l’attivazione di ulteriori allerte: quantitativi deboli di precipitazioni non dovrebbero, infatti, costituire motivo di preoccupazione. Più o meno stabili anche le temperature.

D'altra parte quel che stanzia sulla Valle d’Aosta è un vento umido, proveniente da sud, bloccato dalle nostre Alpi, un elemento meteo molto diverso da quel fronte di bassa pressione, esteso ed eccezionale che, a inizio mese, ha creato danni ovunque in Italia e che per questi sarà ricordato negli anni.

Una descrizione dettagliata di quanto è accaduto è stata pubblicata dal Centro funzionale nella sezione allerta, alla pagina rapporti d’evento.

Cliccando nel box apposito sarà possibile prendere visione della relazione, con grafici e immagini, elaborata dai tecnici, nella quale si spiega l’eccezionalità della struttura di bassa pressione (ciclonica) che ha mobilitato tutto il sistema di Protezione civile nazionale e locale, soprattutto nei giorni a cavallo tra il 29 di ottobre e il 1° di novembre scorsi.