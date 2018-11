IL POUSSA CAFE - DISPACCIO DEL 9 NOVEMBRE APRÈS-MIDI @ PRAVDA UNIONISTA @

L'Union Valdôtaine ha diffuso un comunicato sulla assoluzione del processo “Casinò“ che sembra redatto dalla Pravda russa di Comunista memoria.

Sono stati assolti tre importanti uomini ed amministratori dell’Union Valdôtaine: Rollandin, Perron e Baccega, ma nel comunicato non sono nemmeno citati, ma vengono semplicemente indicati come “administrateurs”.

L'Uv non sa, forse, che Rollandin e Baccega sono attualmente consiglieri regionali unionisti. In Viale dei Partigiani paiono imbarazzati e con tanta voglia di “dimenticare” per voltare pagina, peccato che la nuova Uv, non abbia scritto per ora nemmeno un pagina del nuovo libro. (an.la.)

