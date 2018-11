Rassegna FEDE & SCIENZA 2018

Questa sera si terrà l’incontro conclusivo del ciclo di Conferenze proposte dalla Diocesi di

Aosta sul tema «Educare: priorità e sfida per famiglia e scuola».



VENERDÌ 9 NOVEMBRE 2018

Aosta - Cinéma Théâtre de la Ville ore 20.45

Non abbiate paura di sognare cose grandi.



Educare il Desiderio.

Prof. Domenico SIMEONE

Docente di pedagogia generale e sociale

presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore



L’incontro sarà trasmesso in diretta su Radio Proposta in Blu

(www.radiopropostainblu.it - frequenze: Aosta 107.8; Ayas 107.6; Bassa Valle 107.8; Brusson 88.5; Cogne 102.7; Courmayeur 103.8;

La Salle 93.7; Saint-Nicolas 107.6; Saint-Vincent 107.4; Valgrisenche 88.00; Valle del Gran San Bernardo 107.6; Valtournenche 107.6)