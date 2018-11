Sblocco contrattuale per i dipendenti del comparto unico regionale

Oggi, venerdì 9 novembre 2018, la Giunta regionale, su proposta del Presidente della Regione d’intesa con l’Assessore alle Finanze, Attività produttive, Artigianato e Politiche del lavoro,

Una modifica al documento tecnico di accompagnamento al bilancio finanziario gestionale per il triennio 2018/2020 ha permesso alla Giunta regionale, dopo 10 anni di blocco contrattuale (l'ultimo rinnovo parte economica risale al 21 maggio 2008), di sottoscrivere l'Accordo per il rinnovo contrattuale per il triennio economico e normativo 2016/2018.

"Si riferisce alla parte economica relativa al periodo che va dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre del 2018 - si legge in una nota della Regione - coinvolgendo tutti i dipendenti del comparto unico regionale".

"Non possiamo che dichiararci soddisfatti – dichiarano il Presidente della Giunta, Nicoletta Spelgatti e l’assessore alle Finanze, Stefano Aggravi – per il superamento di una situazione che, in seguito alla crisi economica iniziata nel 2008, aveva imposto una misura di blocco contrattuale sicuramente penalizzante per tutto il comparto e, in ultima analisi, per l’intero sistema paese. L’auspicio è che questo accordo possa segnare l’inizio di una ripresa robusta e stabile, garantendo un rilancio dei consumi per un concreto miglioramento dell’intera economia".

L’Accordo prevede gli aumenti della retribuzione fissa e delle indennità calcolati coerentemente con l’accordo sindacati/Governo del 30 novembre 2016 e con le risultanze dei rinnovi contrattuali nazionali del pubblico impiego riguardanti il triennio di rinnovo contrattuale considerato.In adempimento a quanto richiesto con la direttiva n. 1/2018, inoltre, è stato effettuato un primo allineamento dell’indennità pensionabile per i dipendenti del Corpo Forestale Valdostano e dell’indennità di rischio per i dipendenti del Corpo Valdostano dei Vigili del Fuoco, con gli importi previsti a livello nazionale.

"Nel rispetto della direttiva - prosegue la nota - è stato introdotto il welfare integrativo, che prevede l’istituzione di un apposito fondo il cui finanziamento sarà garantito per un costo di 10 euro mensili per dodici mensilità per ogni dipendente in forza assunto a tempo indeterminato presso ciascun ente del comparto".

L’Accordo istituisce inoltre, a decorrere dall'1 ottobre 2018, la nuova posizione B2S per il profilo professionale di Operatore socio-sanitario, regolamentandone l’inquadramento ai fini della progressione economica e del computo dell’anzianità. Sono state infine adeguate alcune norme in materia di telelavoro e inserita la nuova disciplina sul lavoro agile, il nuovo istituto delle ferie e dei riposi solidali, nonché la revisione del sistema delle relazioni sindacali".