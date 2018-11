Honestmap compie mezzo secolo di attività

Un grande traguardo per la Honestamp S.r.l. che compie 50 anni di attività, frutto di un lavoro portato avanti con costanza e tenacia per 3 generazioni. Flessibilità, innovazione ed un elevato standard qualitativo di prodotti e servizi sono stati la ricetta di questo speciale risultato.

Cogliendo l’opportunità offerta da Olivetti di avviare uno studio tecnico per sviluppare e progettare i prodotti dell’azienda stessa, nel 1968 Antonio Lingeri fonda l’azienda.

Da allora l’attività si è ampliata ed è cresciuta sia in termini economici che dimensionali arrivando oggi, dopo 50 anni, ad essere guidata dalla terza generazione della famiglia Lingeri, Mirko e Simone che possono contare sempre sul supporto del papà Alfredo.

La scelta del nome ha voluto sottolineare il forte legame con il territorio, infatti, Honestamp contiene il nome del paese Hone in cui l’attività è iniziata anche se, più tardi, sede e unità produttive sono state spostate prima a Donnas per poi stabilirsi definitivamente a Pont-Saint-Martin.

Come spiega Lingeri, “se per un attimo ci fermiamo a pensare che per iniziare è stato sufficiente un tecnigrafo, una matita ed una gomma e che oggi la Honestamp conta un Ufficio Tecnico, un Reparto di costruzione stampi, un Reparto di produzione e trasformazione lamiera e plastica, un Ufficio Qualità ed uno staff Amministrativo, capiamo che a piccoli passi, ma fatti nella direzione giusta, si possono raggiungere risultati sorprendenti.

Per noi la manifattura metalmeccanica rappresenta una modalità produttiva articolata in grado di trasformare un semplice foglio di acciaio più o meno sottile, in un oggetto tridimensionale che incorpora elementi di complessità, di precisione e di qualità.

Potremmo essere paragonati ad un pittore che è in grado di creare un’opera d’arte partendo da una semplice tela bianca, la sola differenza è che tutto questo noi riusciamo a farlo in serie ed in tempi rapidi”.

Il mercato in cui Honestamp opera è caratterizzato da un elevatissimo livello di concorrenza sia nazionale che internazionale ed è per questo che, in questi anni, le scelte intraprese sono andate nella direzione della differenziazione, sono stati effettuati investimenti volti ad elevare la qualità dei processi e dei prodotti, orientandosi ad un target di clientela che opera in nicchie di mercato ma con un alto potenziale di sviluppo.

L’azienda ha sempre dimostrato attenzione e rispetto al territorio e alle istituzioni con le quali si è sempre relazionata e, in occasione del festeggiamento del traguardo dei 50 anni di attività, ha deciso di chiedere un supporto logistico proprio all’istituzione con cui negli anni la collaborazione è stata costante.

“Abbiamo deciso di festeggiare in una location particolare che sottolinea l’importanza del legame tra le aziende e il mondo scolastico – afferma Lingeri - saremo ospiti della struttura “ex-Brambilla” di Verrès, un tempo edificio industriale nel settore tessile, oggi sede del polo scolastico della bassa valle per l’istruzione tecnica, professionale e liceale.

La collaborazione con le scuole tecniche e professionali è sempre stato un elemento caratterizzante del nostro modo di interpretare la sostenibilità sociale, da oltre 25 anni infatti, abbiamo partecipato attivamente all’organizzazione di stage aziendali, interventi in aula, lezioni in azienda e visite di studenti presso i nostri reparti. Per questo motivo, abbiamo deciso di rivolgere agli allievi delle classi V dell’istituto tecnico, un seminario realizzato da 2 formatrici biellesi di “The Orange of Entrepreneurship©” che presenteranno ai ragazzi una metodologia di allenamento delle attitudini imprenditoriali che intende far riscoprire e potenziare l'intraprendenza produttiva che ognuno di noi possiede.”

Grande soddisfazione è espressa anche da Giancarlo Giachino, Presidente di Confindustria Valle d’Aosta (nella foto), “è un orgoglio per l’Associazione poter annoverare tra i propri iscritti la Honestamp, un’eccellenza del tessuto produttivo della nostra valle. Dal 1986, data di iscrizione a Confindustria Valle d’Aosta, la famiglia Lingeri si è sempre distinta per l’attiva partecipazione all’interno degli organi associativi. Tengo molto a sottolineare come Alfredo abbia ricoperto negli anni i ruoli di Revisore, Presidente del Comitato Piccola Industria, Delegato della Categoria Metalmeccanici e Vice Presidente Vicario. Anche Simone, seppur più giovane, vanta un ottimo curriculum in associazione, è stato infatti Revisore, Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori, Delegato della Categoria Metalmeccanici ed oggi mi supporta in qualità di Vice Presidente.

Per tutto questo, oltre alle dovute congratulazioni per il raggiungimento di questo formidabile traguardo, voglio rivolgere alla famiglia Lingeri i miei ringraziamenti e i miei più sentiti auguri per un futuro, non solo all’altezza di oggi, ma ancora migliore”.