"Finalmente a casa" con Maison&loisir 2019

Si svolgerà da mercoledì 24 a domenica 28 aprile 2019 l'ottava edizione di Maison&loisir, il Salone dell'Abitare di Aosta. «Il nostro obiettivo - sottolinea l'organizzatore Diego Peraga - è proporre al pubblico una manifestazione concreta, con novità e tendenze per il settore casa». Il tema è «Finalmente a casa», per esprimere il piacere di vivere in ambienti confortevoli che rispecchiano il carattere e la personalità di chi ci abita. Info www.maisonloisir.it.

Il Salone si propone di valorizzare la presenza degli espositori e rappresenta un'occasione d'incontro e confronto con il pubblico, ormai stabile a 35mila presenze. «La fiera - spiega Miriam Ghigo, amministratore di Projexpo, la società che gestisce l'evento - ha raggiunto la piena maturità, con una formula collaudata che abbina aspetti tecnici a momenti di divertimento, con ingresso gratuito». È questo il senso di Maison&loisir, ovvero «casa e tempo libero»: dar vita a una manifestazione interessante e coinvolgente, con prodotti e servizi per l'abitare, convegni tecnici, laboratori, giochi, spettacoli ed eventi per grandi e piccini.

L'area espositiva ospita i settori dell'arredamento e dei complementi, dell'architettura alpina, dell'energia, della bioedilizia, del verde e dell'arredo esterno, con promozioni e offerte per i visitatori; la tecnologia è protagonista con sistemi e soluzioni specifici per gli ambienti domestici; i convegni sono organizzati in collaborazione con istituzioni e associazioni di categoria, anche per la formazione continua dei professionisti; l'area «Art & Craft» mette in mostra la creatività di designer, artisti, progettisti e artigiani; i laboratori insegnano a recuperare e utilizzare materiali come la creta e a decorare gli oggetti di uso comune; le consulenze personalizzate su progettazione d'interni e arredamento suggeriscono come ottimizzare gli spazi e personalizzare ogni ambiente; la solidarietà si esprime nella presenza attiva di associazioni impegnate nella cooperazione internazionale o nell'inserimento sociale di persone svantaggiate; il cartellone degli spettacoli propone concerti e cabaret; aree speciali sono dedicate ai bambini, al wedding e al wellness, mentre nel padiglione della ristorazione si gustano le specialità del territorio.

Maison&loisir, fiera qualificata come «di carattere nazionale», è orgogliosa di appartenere alla Valle d'Aosta ed è fortemente integrata con le realtà più significative della regione grazie a sinergie concrete, come con Structure Vallée d'Aoste per l'Area Espace Aosta dove si svolge la manifestazione. La scelta dei giorni vicini alla Festa della Liberazione non è casuale, ma esprime la volontà di proporsi come un'opportunità per visitare, oltre al Salone, le meraviglie del territorio, concedendosi qualche giorno di relax nelle strutture convenzionate.

«Il programma degli appuntamenti - dice Miriam Ghigo - è in fase di definizione; stiamo raccogliendo idee e suggerimenti per la prossima edizione; è questo il momento di farsi avanti con proposte per convegni ed eventi e per l'area espositiva, chiamando il numero 0165.263426 o scrivendo a comunicazione@projexpo.it».