Crisi Casino, au Rolando 'se nuovo concordato fallisce il fallimento lo chiedo io'

"Ho accettato un incarico che prevede il salvataggio dell'azienda, non la chiusura. Se ciò non fosse possibile, me ne assumerò le responsabilità. Se vedo che non c'è spazio di soluzione sarò io a chiedere il fallimento". Lo ha detto l'amministratore unico della Casinò de la Vallée Spa, Filippo Rolando, al termine dell'assemblea dei soci che ha approvato il bilancio 2017, atto indispensabile per la presentazione di una nuova istanza di concordato preventivo. "Auspichiamo che il tribunale - ha aggiunto - ci consenta di accedere a questo istituto". L'amministratore ha poi detto di "non avere intenzione di chiedere soldi alla Regione".



E al riguardo l'assessore regionale alle Finanze, Stefano Aggravi, ha aggiunto rispondendo alle domande dei giornalisti: "Non ho nessun rimpianto per la mancata concessione dei 6 milioni di euro previsti da una legge regionale". Aggravi sostiene con forza che "quei soldi non potevano e non si dovevano dare, oggi ne sono più convinto di ieri".