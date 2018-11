La strada statale 26 della Valle d'Aosta è temporaneamente chiusa al traffico all'altezza del comune di Montjovet, a causa di una caduta di massi.Nessuna persona risulta coinvolta; la frana non ha danneggiato neanche vetture e i danni si limitano alla sede stradale, oltre ai disagi alla circolazione.

Le squadre e i tecnici dell'Anas sono sul posto per una prima valutazione del versante e "per riaprire al traffico in tempi brevi", spiega in una breve nota l'azienda.