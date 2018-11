L'OPINIONE DI NOIR ET BLEU: Il bilancino elettorale

Bonjour mon cher. Leggo sempre con molta attenzione i tuoi interventi di CHEZ NOUS (e anche il resto).

Il tema che avete proposto, invece, nei giorni scorsi dal titolo UV-UVP e ALPE "si fanno carico della gestione della crisi", si presta a molteplici interpretazioni.

La domanda più naturale è: ma con quali numeri? Tutte e tre, insieme, infatti, arrivano a soli 13 voti. Chi potrebbe aggiungersi per dare "stabilità" ad una nuova maggioranza?

Probabilmente il Misto della consigliera Rini (e siamo a 14), forse i 2 di Stella Alpina (e siamo a 16). Ne mancherebbero ancora almeno due.

Ma se questo è il quadro numerico (perchè qui stiamo parlando di numeri, non di progetti per la Valle d'Aosta ....), anche dall'altra parte cioè l'eventuale "opposizione" ... i numeri sono gli stessi. Lega, Mouv e Pnv (che pare non vogliano mollare le loro poltrone) arrivano a 12 voti. Possono salire a 16 se imbarcano anche i 5Stelle emulando, in qualche modo, il governo nazionale giallo-verde. Quindi siamo pari: 16 a 16.

Chi può fare la differenza? Chi diventa l'ago della bilancia? ... Impegno Civico. Con i suoi 3 rappresentanti potrebbe decidere da che parte far pendere la bilancia con una maggioranza che sarebbe leggermente più robusta di quella attuale. Il rapporto (in un caso o nell'altro) diventerebbe 19 a 16.

E' chiaro che se si guarda alle indicazioni dell'elettorato di marzo (che ha premiato, sostanzialmente, le formazioni alternative ai gruppi politici più storici ....) la Regione dovrebbe essere guidata da LEGA-MOUV-5STELLE-IMP.CIVICO e (perchè no) PNV.

Se si guarda al blocco "regionalista" (che, tuttavia, è uscito malconcio dalle elezioni) la storia è diversa (UV-UVP-ALPE e Stella Alpina). Anche loro potrebbero ambire a salire in cabina di regia, ma ... non sarebbe proprio in linea con quanto suggerito dagli elettori.

Alla fine soluzioni chiare non ce ne sono. Forse stanno cadendo anche alcuni "veti" di inizio legislatura, ma la strada per un accordo-forte che porti la Valle d'Aosta fuori dal tunnel ... è ancora in salita. Certo è che l'ago della bilancia potrebbe essere proprio Impegno Civico che, invece, pare si stia tirando un po' fuori.

Sembra il Movimento 5 Stelle di qualche anno fa. "No" a tutto e a tutti. Il problema è che, ancora una volta, invece di mettersi tutti attorno ad un tavolo e ragionare sulle cose da fare per la Valle, si usa il tavolo come una scacchiera cercando di piazzare le pedine. Così facendo non si va lontano.

Per fare scacco matto (cioè vincere la paura e tutte le resistenze) bisogna uscire dalla torre e, magari, provare la mossa del cavallo che scavalca gli ostacoli di oggi per guardare più lontano.

Noir t Bleu

Risponde Piero Minuzzo

Caro Noir et Bleu concordo. Merci