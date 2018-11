I valdostani più anziani si ricordano di Villa Gina, nei pressi dell’Arco d’Augusto, dove gli uomini godevano, la maîtresse incassava e le povere donne soffrivano.

Villa Gina, con l’entrata in vigore della legge Merlin ha cessato l’attività. Ma il meretricĭu prospera in tanti altri palazzi dove è funzionale alle lucrose poltrone del potere. Gente che si vende per un paio di lenticchie, gente che volta le spalle ai compagni di cordata, gente che fatica a contare fino a 18, gente che per soddisfare le proprie ambizioni è disposta calpestare la dignità propria e altrui.

Al centro di tutto non è la soluzione della crisi politica ma il compromesso per conquistare una poltrona. E così la voglia di potere è molto più forte del rispetto verso le persone umane.

E cosi Alpe, Uv e Uvp si sono incontrati proprio ieri mentre era in corso l’udienza conclusiva del processo casino. Forse qualcuno voleva fare i conti senza l’oste, ma l’assoluzione dei politici imputati ha mandato tutto a quarant’otto. E sì perché il fatidico 18, numero di voti necessari per pensare a qualsiasi ipotesi di governo, si è allontanato.

Si è allontanato anche perché Uv, Uvp e Alpe non sono i 13, ma rischiano di essere in 9 o 10. Nell’Uv, infatti si potrebbe verificare una spaccatura, l’ennesima, per via della voglia di governo, da parte di qualcuno, con la Lega.

Ma non solo in parte dell’Uv c’è tanta voglia di Lega. Infatti la voglia di leghismo è ancor più grande in Alpe che nel giro di una settimana ha fatto cadere la Giunta Spelgatti e ora è già pronta a sedersi al tavolo assieme. Se ne sono dette di cotte e di crude eppure Alpe è già pronta a riprendere la collaborazione.Evviva la coerenza.

Anche in politica la cortesia conta. L’aver organizzato un incontro politico tra Uv, Alpe e Uvp quando era in corso l’udienza a carico di Augusto Rollandin e Mauro Baccega, è stata stigmatizzata da più parti. E qualcuno dovrà renderne conto.

Meno ancora è piaciuta l’esclusione a priori di Stella alpina che pure è un movimento autonomista. Passi la mancata partecipazione al gruppo dei 13 di PnV che con Claudio Restano non vuole mollare la sedia di assessore, ma è politicamente scorretto lasciare fuori anche Emily Rini alla quale si deve riconoscere il merito di avere creato con determinazione le premesse per far cadere la Comtesse verte.

E inutile dire che nessuno può più parlare per nessuno. Uno vale uno. Alpe deve fare i conti con la condanna penale che pende ancora sulla testa di Albert Chatrian che è bramoso di insediarsi al secondo piano. Nell’Uv riprendono quota, dopo l’assoluzione, Augusto Rollandin e Mauro Baccega. Di più Marco Sorbara morde il freno. E’ insofferenze all’immobilità unionista voluta dai suoi più navigati colleghi. Per lui, che per anni è stato dinamico protagonista della politica comunale di Aosta, dover aspettare che non si sa chi decida di fare non si sa cosa, proprio non lo digerisce e quindi potrebbe diventare un pensiero libero.

L’Uvp deve fare i conti con la base dove c’è fermento misto a preoccupazione al solo pensiero di dover sedersi al tavolo con la Lega.

Anche se Villa Gina nei pressi dell’Arco d’Augusto è chiusa da oltre 50 anni, la Villa Gina della politica è ancora in piena attività ed è frequentata da chi vuole soddisfare i propri bassi istinti con la conquista di sistemazione personale.

Ma la cosa ridicola è che Lega e Mouv hanno invitato tutte le altre forze al tavolo per dare un governo alla Valle. La stessa cosa lo hanno fatto Alpe, Uv e Uvp che hanno ricambiato l’invito. Ma cos’è cambiato dal 20 maggio ad oggi?

Ha riaperto Villa Gina e chi pensava di essere maîtresse è invece...