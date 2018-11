E se si votasse domenica...

E’ pur vero che con i se e i ma non si fa la storia. Ma è altrettanto vero che riflettere sugli accadimenti serve a ricordare di come si evolvono le situazioni. Ma è chiaro che un processo che si conclude con l’assoluzione degli imputati perché il fatto non sussiste genera grande perplessità pur senza mettere indiscussione il lavoro degli inquirenti.

Anche perché è indubbio che le elezioni del 20 maggio sono state condizionate dalla pressione delle inchieste giudiziarie e contabili. In una manciata di settimane sono stati calati sulla politica valdostana una serie di carichi da novanta.

La Procura dei Corte dei Conti che chiede a consiglieri regionali in carica e non una richiesta di danno erariale per 140 milioni di lire al momento ridotti a 30 milioni. La Finanza che ha concluso un’inchiesta penale sempre sui 140 milioni di euro erogati al casino a vario titolo.

Nel corso dell’inchiesta si è registrata anche la morte di un galantuomo: Aurelio Verzì, 70 anni, professionista legale e contabile originario della Sicilia e residente ad Aosta, membro del collegio sindacale del Casino de la Vallée spa, è morto domenica 6 agosto colto da infarto mentre si trovava in Sardegna anche lui coinvolto nell’inchiesta nonostante avesse sempre respinto con forza la sua estraneità ai fatti che gli venivano contestate nell’inchiesta.

Nel corso dell’inchiesta si sono svolte anche le elezioni regionali che potrebbero essere state condizionate dall’attività degli inquirenti. Un giorno e l’altro anche i giornali avevano di che scrivere per gli sviluppi dell’inchiesta. Alla luce dell’inchiesta la Presidenta della Regione, la legista Nicoletta Spelgatti, si sentì autorizzata a dire, grossomodo, che l’Uv è marcia e sta facendo marcire la Valle d’Aosta. Ma oggi chi è marcio?

La Lega, che per la precisione deve 49 milioni di euro agli italiani per i soldi che si è bevuta e che deve restituire, o chi indagato è stato massacrato politicamente e sul piano personale è stato assolto per non aver commesso il fatto?

E’ certo che senza quella spettacolare inchiesta che si è conclusa con l’assoluzione in primo grado degli imputati perché il fatto non sussiste, i risultati elettorali sarebbero stati ben diversi e tante persone non sarebbero passate nel trituratore mediatico; non avrebbero dovuto sborsare ingenti somme di denaro per le spese legali e difensive.

E di tutto questo la politica impegnata nel dare un governo credibile alla Valle d’Aosta ne deve tenere conto.