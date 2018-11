Montagna VdA e Aostacronaca.it hanno dato vita ad un progetto editoriale per favorire la conoscenze delle eccellenze dell'ambiente e della natura valdostani. L'obiettivo più generale l'obiettivo è la promozione dell'escursionismo in Valle d'Aosta. MontagnaVda, utilizza tutti gli strumenti tecnologici disponibili: sito internet www.montagnavda.it APP per Ios e Android montagnavda pagina Facebook montagnavda canale You Tube montagna vda.

Saint-Julien (Fenis)

Breve itinerario di media quota, interessante per la sua storia e l'ampio panorama sulla valle centrale che si può apprezzare durante la salita.

L'ambiente di bosco misto di latifoglie e conifere, le pareti rocciose che strapiombano verso il vallone di Clavalité conferiscono al luogo un fascino particolare.

Il Mont Saint-Julien è un antico luogo di culto, testimoniato dalla presenza della cappella dedicata a San Grato, protettore della Valle d'Aosta, costruita nel XVIII secolo.

Poco distante si trovano i resti di una piccola costruzione che è stata la dimora di alcuni eremiti che vissero nel XVIII e XIX secolo.

L'ultimo eremita fu Jean-Pantaléon Lavy che morì nel 1864.

Più in basso, addossata alla roccia, sorge la cappella di Saint-Julien, costruita, secondo la leggenda, nel luogo del martirio di San Giuliano.

La presenza della cappella è attestata, da antichi documenti, già nel XIV secolo.

Sulle pareti di roccia circostanti viene praticata l'arrampicata sportiva.

