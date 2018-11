Un sorriso per la fibromialgia”: incontro a Châtillon

Venerdì 16 novembre 2018, alle ore 20.30, a Châtillon, nella saletta delle esposizioni dell'ex hôtel Londres in Via Chanoux, è in programma l'incontro informativo, aperto a tutti, denominato “Un sorriso per la fibromialgia”, organizzato dall'associazione Sindrome fibromialgica Valle d’Aosta (ASFIBVDA) onlus, in collaborazione con il Consiglio regionale e l’Assessorato regionale della sanità, salute, politiche sociali e formazione, nonché con il patrocinio dell’Azienda USL della Valle d’Aosta, per sensibilizzare la popolazione su questa patologia

Nel corso della serata, interverranno Daniela Barrera e Milena Carlin, rispettivamente Presidente e Vicepresidente dell'ASFIBVDA, per presentare l'attività dell'Associazione e il progetto “Un sorriso per la fibromialgia” finanziato dal Consiglio Valle e dall’Assessorato della sanità, la cui sintesi conclusiva è rappresentata dal DVD che sarà proiettato in sala, prodotto dalla compagnia teatrale Passe Partout di Aosta: protagonisti del filmato realizzato per rappresentare in chiave ironica la vita quotidiana del paziente con fibromialgia sono pazienti e familiari, coordinati dalla psicologa Consuelo Menegotto, che, raccolto il testimone dalla collega Giuliana Carrara, ha saputo creare le condizioni perché le persone potessero liberamente esternare il loro vissuto, spesso mascherato nella quotidianità. Il regista della compagnia Passe Partout, Aldo Marrari, illustrerà la nascita e la realizzazione del DVD.

Questo appuntamento fa seguito agli incontri che si sono tenuti ad Aosta lo scorso 21 settembre e a Morgex il 26 ottobre.

L'ultima serata del ciclo di incontri è prevista venerdì 14 dicembre, alle ore 19.30, alla Cave des Onze Communes ad Aymavilles, cui farà seguito un momento di convivialità in occasione dell'approssimarsi delle feste natalizie.

La fibromialgia è una malattia cronica che, seppur invisibile, provoca alle persone che ne sono affette importanti disabilità nella conduzione della vita quotidiana. In Valle d’Aosta, dal 2015 è stato deliberato il riconoscimento della fibromialgia come patologia sottoposta a particolare attenzione.